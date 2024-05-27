Haberler



Futbol



Süper Lig'de 38. ve son haftanın VAR kayıtları yayınlandı

Süper Lig'de 38. ve son haftanın VAR kayıtları yayınlandı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 38. ve haftasındaki VAR kayıtlarını açıkladı.