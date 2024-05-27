Süper Lig'de 2023-2024 sezonu 38. haftada oynanan karşılaşmalarla tamamlandı.
Deplasmanda Konyaspor'u 3-1 mağlup eden Galatasaray şampiyonluğa ulaştı. Sarı-kırmızılı takım 102 puanla ligde 24. kez mutlu sona ulaştı.
Geçen sezonu da şampiyon tamamlayan Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, üst üste ikinci şampiyonluğunu elde etti.
Sahasında İstanbulspor'u 6-0 mağlup eden Fenerbahçe ise 99 puanla ligi ikinci sırada tamamladı.
Fenerbahçe maçı da açıklandı
Türkiye Futbol Federasyonu, maçlarının ardından VAR kayıtlarını kamuoyu ile paylaştı.
Açıklanan konuşmalar arasında Fenerbahçe'nin İstanbulspor ile oynadığı maçın 8'inci dakikasındaki pozisyon da yer aldı.
Videoda yer alan maçlar ve alınan kararlar şöyle:
- Fatih Karagümrük - Samsunspor maçının 69. dakikasında hakem Mehmet Türkmen'e VAR uyarıda bulundu. Yunus Emre Çift ile Valentin Eysseric arasındaki ikili mücadeleyi monitörden izleyen Türkmen, Yunus Emre'nin kural dışı hareketi nedeniyle direkt kırmızı kart gösterdi.
- Fenerbahçe - İstanbulspor karşılaşmasının 5. dakikasında Serdar Dursun'un şutunda savunmaya çarpan top kornere çıktı. VAR uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Volkan Bayarslan, elle oynama gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi.
- Adana Demirspor - Başakşehir müsabakasının 33. dakikasında hakem Burak Şeker, potansiyel penaltı kontrolü için kenara geldi. Ev sahibi atağında Abdulsamet Burak'ın, ceza sahası içinde Onur Ergün tarafından düşürüldüğü gerekçesiyle hakem Şeker, izlemesinin ardından penaltı noktasını gösterdi.
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