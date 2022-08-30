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- Süper Lig'de 4. hafta maçları tamamlandı! İşte ligin yeni lideri..
Süper Lig'de 4. hafta maçları tamamlandı! İşte ligin yeni lideri..
- 30.08.2022 - 10:05
Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu tüm hızıyla devam ediyor.Birbirinden keyifli maçlara sahne olan 4. hafta maçları dün oynanan son iki maç ile tamamlandı.
4. haftaya lider olarak giren Fenerbahçe haftayı 5. sırada kapatırken ligin yeni lideri averaj ile Beşiktaş oldu.Beşiktaş ve Gaziantep FK 10'ar puanda bulunuyor.
4. haftada en gollü maç Gaziantep FK ile Antalyaspor arasında oynanan 7 gollük maç olurken gol sesi çıkmayan tek maç ise Trabzsonspor - Galatasaray maçı oldu.
Sürpriz sonuçlara sahne olan 4. hafta maçlarının sonuçları futbolseverler tarafından merak konusu oldu.Maçların sonuçları ve ligde oluşan sıralama sosyal medyada gündeme geldi.İşte Süper Lig'in 4. haftasından oynanan maçlar ve sonuçları..
4. haftanın sonuçları
Gaziantep 5-2 Antalyaspor
Fatih Karagümrük 4-1 Ankaragücü
Adana Demirspor 1-0 Ümraniyespor
Alanyaspor 0-1 İstanbulspor
Kayserispor 3-0 Giresunspor
Kasımpaşa 1-0 Hatayspor
Trabzonspor 0-0 Galatasaray
Konyaspor 1-0 Fenerbahçe
Beşiktaş 3-1 Sivasspor