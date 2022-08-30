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    Süper Lig'de 4. hafta maçları tamamlandı! İşte ligin yeni lideri..

    Spor Toto Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor.4. haftanın maç sonuçları merak konusu oldu.İşte 4. hafta maç sonuçları..
    • 30.08.2022 - 10:05
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    Süper Lig'de 4. hafta maçları tamamlandı! İşte ligin yeni lideri..

    Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu tüm hızıyla devam ediyor.Birbirinden keyifli maçlara sahne olan 4. hafta maçları dün oynanan son iki maç ile tamamlandı.

    4. haftaya lider olarak giren Fenerbahçe haftayı 5. sırada kapatırken ligin yeni lideri averaj ile Beşiktaş oldu.Beşiktaş ve Gaziantep FK 10'ar puanda bulunuyor.

    4. haftada en gollü maç Gaziantep FK ile Antalyaspor arasında oynanan 7 gollük maç olurken gol sesi çıkmayan tek maç ise Trabzsonspor - Galatasaray maçı oldu.

    Süper Lig de 4. hafta maçları tamamlandı! İşte ligin yeni lideri.. #1

    Sürpriz sonuçlara sahne olan 4. hafta maçlarının sonuçları futbolseverler tarafından merak konusu oldu.Maçların sonuçları ve ligde oluşan sıralama sosyal medyada gündeme geldi.İşte Süper Lig'in 4. haftasından oynanan maçlar ve sonuçları..

    4. haftanın sonuçları

    Gaziantep 5-2 Antalyaspor

    Fatih Karagümrük 4-1 Ankaragücü

    Adana Demirspor 1-0 Ümraniyespor

    Alanyaspor 0-1 İstanbulspor

    Kayserispor 3-0 Giresunspor

    Kasımpaşa 1-0 Hatayspor

    Trabzonspor 0-0 Galatasaray

    Konyaspor 1-0 Fenerbahçe

    Beşiktaş 3-1 Sivasspor


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