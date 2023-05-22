Süper Lig'de 6 kulüp UEFA lisansı alamadı UEFA, gelecek sezon için UEFA Kulüp Lisansı almaya hak kazanan tüm takımları duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2023-2024 sezonunda geçerli olmak üzere UEFA ve Ulusal Kulüp Lisansı almaya hak kazanan kulüpleri açıkladı.

Süper Lig'de 11 kulüp, Spor Toto 1. Lig'de 1 kulüp ve Turkcell Kadınlar Futbol Süper Ligi'nde ise 6 takım UEFA lisansı almaya hak kazandı.

Süper Lig'de Adana Demirspor, Konyaspor, Beşiktaş, Alanyaspor, Sivasspor, Fenerbahçe, Galatasaray, İstanbulspor, Başakşehir FK, Kasımpaşa ve Trabzonspor lisans almaya hak kazandı.

Spor Toto 1. Lig'de ise sadece Göztepe lisans alabildi.

Kadınlar Futbol Ligi'nde ise ALG Spor, Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget G.S.K., Beşiktaş JK Vodafone, Fenerbahçe, Galatasaray Petrol Ofisi ve Trabzonspor UEFA lisansı aldı.

Süper Lig'de 6 takım UEFA lisansı alamadı

Süper Lig'de mücadele eden Antalyaspor, Ankaragücü, Kayserispor, Karagümrük, Giresunspor, Ümraniyespor UEFA lisansı alamadı.

UEFA lisansında neler gerekli?

TFF'nin yaptığı bilgilendirmede kulüplerin UEFA ve Ulusal Kulüp Lisansı alabilmesi için Sportif, Futbol Sosyal Sorumluluk, Altyapı, Personel-İdari, Hukuki ve Mali kriterlerin incelendiğini açıkladı.