Süper Lig'de 7'nci hafta hakemleri

Spor Toto Süper Lig'de 7. hafta hakemleri belli oldu. İşte bu hafta düdük çalacak hakemler...

Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler belli oldu. Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre; Galatasaray-Konyaspor maçını Abdulkadir Bitigen yönetecek.

İstanbulspor-Beşiktaş maçında Zorbay Küçük düdük çalarken, Trabzonspor-Gaziantep FK maçında Mete Kalkavan görev yapacak. Fenerbahçe-Alanyaspor mücadelesini ise Hüseyin Göçek yönetecek.

Haftanın programı ve hakemler şöyle;

16 Eylül Cuma

20.00 Galatasaray - Konyaspor - Abdulkadir Bitigen

20.00 Hatayspor - Kayserispor - Çağdaş Altay

17 Eylül Cumartesi

17.00 Ümraniyespor - Kaşımpaşa - Suat Arslanboğa

20.00 İstanbulspor - Beşiktaş - Zorbay Küçük

20.00 Antalyaspor - Adana Demirspor - Ali Palabıyık

18 Eylül Pazar

17.00 Başakşehir - Fatihkaragümrük - Bahattin Şimşek

17.00 Trabzonspor - Gaziantep FK - Mete Kalkavan

20.00 Ankaragücü - Sivasspor - Sarper Barış Saka



20.00 Fenerbahçe - Alanyaspor - Hüseyin Göçek