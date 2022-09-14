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- Süper Lig'de 7'nci hafta hakemleri
Süper Lig'de 7'nci hafta hakemleri
- 14.09.2022 - 14:35
- Güncelleme : 14.09.2022 - 15:00
Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler belli oldu. Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre; Galatasaray-Konyaspor maçını Abdulkadir Bitigen yönetecek.
İstanbulspor-Beşiktaş maçında Zorbay Küçük düdük çalarken, Trabzonspor-Gaziantep FK maçında Mete Kalkavan görev yapacak. Fenerbahçe-Alanyaspor mücadelesini ise Hüseyin Göçek yönetecek.
Haftanın programı ve hakemler şöyle;
16 Eylül Cuma
20.00 Galatasaray - Konyaspor - Abdulkadir Bitigen
20.00 Hatayspor - Kayserispor - Çağdaş Altay
17 Eylül Cumartesi
17.00 Ümraniyespor - Kaşımpaşa - Suat Arslanboğa
20.00 İstanbulspor - Beşiktaş - Zorbay Küçük
20.00 Antalyaspor - Adana Demirspor - Ali Palabıyık
18 Eylül Pazar
17.00 Başakşehir - Fatihkaragümrük - Bahattin Şimşek
17.00 Trabzonspor - Gaziantep FK - Mete Kalkavan
20.00 Ankaragücü - Sivasspor - Sarper Barış Saka
20.00 Fenerbahçe - Alanyaspor - Hüseyin Göçek