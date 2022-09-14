Petrol
92.92
-0.27%
Euro
18.2861
0.51%
Dolar
18.2578
0.04%
Altın
999.37
0.03%
Borsa
3368
0.00%
Bitcoin
373.974
-6.30%
BTXN Coin
6.46
-5.00%
Bitexen
20ºC
İstanbul
Güneşli 20 C

    Süper Lig'de 7'nci hafta hakemleri

    Spor Toto Süper Lig'de 7. hafta hakemleri belli oldu. İşte bu hafta düdük çalacak hakemler...
    • 14.09.2022 - 14:35
    • Güncelleme : 14.09.2022 - 15:00
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Süper Lig'de 7'nci hafta hakemleri

    Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler belli oldu. Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre; Galatasaray-Konyaspor maçını Abdulkadir Bitigen yönetecek.

    İstanbulspor-Beşiktaş maçında Zorbay Küçük düdük çalarken, Trabzonspor-Gaziantep FK maçında Mete Kalkavan görev yapacak. Fenerbahçe-Alanyaspor mücadelesini ise Hüseyin Göçek yönetecek.

    Haftanın programı ve hakemler şöyle;

    16 Eylül Cuma

    20.00 Galatasaray - Konyaspor - Abdulkadir Bitigen

    20.00 Hatayspor - Kayserispor - Çağdaş Altay

    17 Eylül Cumartesi

    17.00 Ümraniyespor - Kaşımpaşa - Suat Arslanboğa

    20.00 İstanbulspor - Beşiktaş - Zorbay Küçük

    20.00 Antalyaspor - Adana Demirspor - Ali Palabıyık

    18 Eylül Pazar

    17.00 Başakşehir - Fatihkaragümrük - Bahattin Şimşek

    17.00 Trabzonspor - Gaziantep FK - Mete Kalkavan

    20.00 Ankaragücü - Sivasspor - Sarper Barış Saka

    20.00 Fenerbahçe - Alanyaspor - Hüseyin Göçek


    Gönül Dağı 68. bölüm 2. fragmanı: Cemile merdivenlerden yuvarlandı, bebeği kaybetti!
    Medya

    Gönül Dağı 68. bölüm 2. fragmanı: Cemile merdivenlerden yuvarlandı, bebeği kaybetti!

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!
    Advertorial

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!

    İşsizlik Sigortası Fonu, 20 milyar liralık faiz geliri sağladı
    Ekonomi

    İşsizlik Sigortası Fonu, 20 milyar liralık faiz geliri sağladı

    Görüş Bildir