Petrol
85.84
0.95%
Euro
17.8876
0.25%
Dolar
18.4442
0.16%
Altın
975.24
0.22%
Borsa
325
-0.97%
Bitcoin
356.889
1.23%
BTXN Coin
9.59
-9.52%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Güneşli 21 C

    Süper Lig'de 8. haftanın programı belli oldu mu?

    Milli aranın sona ermesinin ardından, Süper Lig'deki 8. hafta maçları futbolseverlerin gündemine geldi. Peki, Süper Lig'de 8. haftanın programı belli oldu mu?
    • 26.09.2022 - 15:48
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Süper Lig'de 8. haftanın programı belli oldu mu?

    Süper Lig'e veriklen milli ara sona ererken, A Milli Takım'ın aldığı sonuçlar vatandaşları memnun etmedi.

    Milli maçlar istenileni veremezken, binlerce futbolsever gözünü Süper Lig'e çevirmeye başladı.

    Keyif dolu karşılaşmaların izletildiği Süper Lig'in 8. haftasında, Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi oynanacak.

    Jorge Jesus ile yeniden ayağa kalkan ve seyir zevki dolu olan maçlara imza atan Fenerbahçe, deplasmanda gol arayacak.

    İnişli-çıkışlı bir performans sergileyen Beşiktaşn ise son zamanların favorisi olan Fenerbahçe'yi şampiyonluk yolunda yaralamak istiyor.

    Yine heyecan dolu karşılaşmaların yer alacağı Süper Lig'e ilişkin fikstürü öğrenmek isteyenler, "Süper Lig'de 8. haftanın programı belli oldu mu?" sorusunu gündeme getirdi.

    Peki, Süper Lig'de 8. haftanın programı belli oldu mu? İşte yanıtı..

    Süper Lig'de 8. haftanın programı belli oldu mu?

    Süper Lig'de geçtiğimiz hafta milli maç arası nedeniyle maç oynanmadı. Süper Lig'de 8. hafta maçları 1 Ekim tarihinden itibaren kaldığı yerden devam edecek.

    FİKSTÜR İSE ŞU ŞEKİLDE;

    1 Ekim Cumartesi

    Kasımpaşa-Gaziantep FK (14.30)

    Kayserispor-Trabzonspor (17.00)

    Ankaragücü-Başakşehir (17.00)

    Adana Demirspor-Galatasaray (20.00)

    2 Ekim Pazar

    Sivasspor-Hatayspor (14.30)

    Alanyaspor-Giresunspor (14.30)

    Konyaspor-Ümraniyespor (17.00)

    Beşiktaş-Fenerbahçe (20.00)

    3 Ekim Pazartesi

    Karagümrük-İstanbulspor (20.00)

    Süper Lig de 8. haftanın programı belli oldu mu? #1


    Kripto camiası Aslı'nın bulduğu sistemi konuşuyor!
    Advertorial

    Kripto camiası Aslı'nın bulduğu sistemi konuşuyor!

    Yusuf el-Karadavi 96 yaşında vefat etti
    Gündem

    Yusuf el-Karadavi 96 yaşında vefat etti

    Yasak Elma 148. bölüm 2. fragmanı: Yine kim öldürüldü?
    Medya

    Yasak Elma 148. bölüm 2. fragmanı: Yine kim öldürüldü?

    Görüş Bildir