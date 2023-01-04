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    Süper Lig'de ara transfer dönemi ne zaman başlıyor? 2022/2023 sezonu ara transfer dönemi..

    Süper Lig'de ara transfer döneminin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. İşte ara transfer döneminin başlayacağı o tarih..
    • 04.01.2023 - 17:37
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    Süper Lig'de ara transfer dönemi ne zaman başlıyor? 2022/2023 sezonu ara transfer dönemi..

    Spor Toto Süper Lig'de ilk yarı maçlarının tamamlanmasına az bir süre kala ara transfer sezonunun başlayacağı tarih araştırılmaya başladı.

    Futbolseverler ara transfer döneminin ne zaman başlayacağını öğrenmek için arama motorlarında konuyla alakalı araştırma yapmaya başladı.

    Takımlarının eksik bölgelerine yapacağı transferleri merakla bekleyen taraftarlar transfer sezonunu heyecanla bekliyor.

    Futbolseverler internette sıklıkla "Süper Lig'de ara transfer dönemi ne zaman başlıyor?" sorusuna cevap arıyor.

    Peki Süper Lig'de ara transfer dönemi ne zaman başlayacak? İşte yanıtı..

    Süper Lig de ara transfer dönemi ne zaman başlıyor? 2022/2023 sezonu ara transfer dönemi.. #1

    Ara transfer dönemi ne zaman başlıyor?

    Spor Toto Süper Lig'de ara transfer dönemi 12 Ocak 2023 Perşembe günü başlayacak. Ara transfer dönemi 8 Şubat 2023 Çarşamba günü saat 23.59'a kadar devam edecek.


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