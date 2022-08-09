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    Süper Lig'de birinci haftanın puan durumu netleşti mi? Kim lider?

    Süper Lig'in ilk haftası nefes kesen karşılaşmalara sahne olurken, lider ise belli oldu. Fenerbahçe'nin üç puan alamadığı ligin ilk haftası, dün akşam oynanan mücadelelerle tamamlandı.
    • 09.08.2022 - 14:36
    • Güncelleme : 09.08.2022 - 15:02
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    Süper Lig'de birinci haftanın puan durumu netleşti mi? Kim lider?

    Süper Lig'de 2022-2023 sezonu tüm heyecanıyla kaldığı yerden yeniden başladı..

    Yeni takımlar, hakemler, yeni teknik direktörler ve yeni transferler...

    Süper Lig ateşi yanmaya başlarken, ilk hafta mücadeleleri ise futbolseverleri ekrana kilitledi.

    Bu yıl 19 takımla oynanan ve 36 hafta sürecek Süper Lig'de ilk hafta dün akşam oynanan mücadeleler ile sona erdi.

    Fenerbahçe, Ümraniye karşısında bir puana razı olurken rakipleri ise ilk haftayı üç puanla kapatmayı başardı.

    Maçların hepsini takip edemeyen futbolseverler, "Süper Lig'de birinci haftanın puan durumu netleşti mi? Kim lider?" sorusunu gündeme getirdi.

    Peki,Süper Lig'de birinci haftanın puan durumu netleşti mi? Kim lider? İşte yanıtı..

    Süper Lig'de birinci haftanın puan durumu netleşti mi? Kim lider?

    Süper Lig'de ilk hafta mücadeleleri tamamlanırken, lider ise Medipol Başakşehir oldu.

    İŞTE İLK HAFTA SONUÇLARI

    5 AĞUSTOS 2022 CUMA

    İstanbulspor 0-2 Trabzonspor

    6 AĞUSTOS 2022 CUMARTESİ

    Sivasspor 1-1 Gaziantep FK

    Beşiktaş 1-0 Kayserispor

    7 AĞUSTOS 2022 PAZAR

    Fatih Karagümrük 2-4 Alanyaspor

    Giresunspor 2-3 Adana Demirspor

    Antalyaspor 0-1 Galatasaray

    8 AĞUSTOS 2022 PAZARTESİ

    Başakşehir FK 4-0 Kasımpaşa

    Fenerbahçe 3-3 Ümraniyespor

    MKE Ankaragücü 0-0 Konyaspor

    SÜPER LİG'DE 2. HAFTA FİKSTÜRÜ

    12 AĞUSTOS 2022 CUMA

    21.00 Trabzonspor - Hatayspor

    13 AĞUSTOS 2022 CUMARTESİ

    19.15 Kayserispor - İstanbulspor

    21.45 Adana Demirspor - Sivasspor

    21.45 Galatasaray - Giresunspor

    14 AĞUSTOS 2022 PAZAR

    19.15 Ümraniyespor - Antalyaspor

    19.15 Gaziantep FK - MKE Ankaragücü

    21.45 Alanyaspor - Beşiktaş

    15 AĞUSTOS 2022 PAZARTESİ

    19.15 Konyaspor - Medipol Başakşehir

    21.45 Kasımpaşa - Fenerbahçe

    Süper Lig de birinci haftanın puan durumu netleşti mi? Kim lider? #1


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