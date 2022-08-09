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Süper Lig'de birinci haftanın puan durumu netleşti mi? Kim lider?

Süper Lig'de birinci haftanın puan durumu netleşti mi? Kim lider?

Süper Lig'in ilk haftası nefes kesen karşılaşmalara sahne olurken, lider ise belli oldu. Fenerbahçe'nin üç puan alamadığı ligin ilk haftası, dün akşam oynanan mücadelelerle tamamlandı.