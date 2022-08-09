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- Süper Lig'de birinci haftanın puan durumu netleşti mi? Kim lider?
Süper Lig'de birinci haftanın puan durumu netleşti mi? Kim lider?
- 09.08.2022 - 14:36
- Güncelleme : 09.08.2022 - 15:02
Süper Lig'de 2022-2023 sezonu tüm heyecanıyla kaldığı yerden yeniden başladı..
Yeni takımlar, hakemler, yeni teknik direktörler ve yeni transferler...
Süper Lig ateşi yanmaya başlarken, ilk hafta mücadeleleri ise futbolseverleri ekrana kilitledi.
Bu yıl 19 takımla oynanan ve 36 hafta sürecek Süper Lig'de ilk hafta dün akşam oynanan mücadeleler ile sona erdi.
Fenerbahçe, Ümraniye karşısında bir puana razı olurken rakipleri ise ilk haftayı üç puanla kapatmayı başardı.
Maçların hepsini takip edemeyen futbolseverler, "Süper Lig'de birinci haftanın puan durumu netleşti mi? Kim lider?" sorusunu gündeme getirdi.
Peki,Süper Lig'de birinci haftanın puan durumu netleşti mi? Kim lider? İşte yanıtı..
Süper Lig'de birinci haftanın puan durumu netleşti mi? Kim lider?
Süper Lig'de ilk hafta mücadeleleri tamamlanırken, lider ise Medipol Başakşehir oldu.
İŞTE İLK HAFTA SONUÇLARI
5 AĞUSTOS 2022 CUMA
İstanbulspor 0-2 Trabzonspor
6 AĞUSTOS 2022 CUMARTESİ
Sivasspor 1-1 Gaziantep FK
Beşiktaş 1-0 Kayserispor
7 AĞUSTOS 2022 PAZAR
Fatih Karagümrük 2-4 Alanyaspor
Giresunspor 2-3 Adana Demirspor
Antalyaspor 0-1 Galatasaray
8 AĞUSTOS 2022 PAZARTESİ
Başakşehir FK 4-0 Kasımpaşa
Fenerbahçe 3-3 Ümraniyespor
MKE Ankaragücü 0-0 Konyaspor
SÜPER LİG'DE 2. HAFTA FİKSTÜRÜ
12 AĞUSTOS 2022 CUMA
21.00 Trabzonspor - Hatayspor
13 AĞUSTOS 2022 CUMARTESİ
19.15 Kayserispor - İstanbulspor
21.45 Adana Demirspor - Sivasspor
21.45 Galatasaray - Giresunspor
14 AĞUSTOS 2022 PAZAR
19.15 Ümraniyespor - Antalyaspor
19.15 Gaziantep FK - MKE Ankaragücü
21.45 Alanyaspor - Beşiktaş
15 AĞUSTOS 2022 PAZARTESİ
19.15 Konyaspor - Medipol Başakşehir
21.45 Kasımpaşa - Fenerbahçe