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    Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar oynanacak?

    Dünya Kupası'nın sona ermesinin ardından, Süper Lig heyecanı kaldığı yerden devam edecek. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar oynanacak?
    • 20.12.2022 - 11:21
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    Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar oynanacak?

    Dünya Kupası heyecanı sona erdi, Messi ve arkadaşlarının mücadele ettiği Arjantin şampiyonluğa ulaştı.

    Arjantin - Fransa finali nefes kesen anlara sahne olurken, Messi kupaya ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor.

    Dünyta Kupası'nın heyecanı sona ererken, Türk futbolseverler ise Süper Lig'in havasına girmeye başladı.

    Süper Lig'de bu hafta Fenerbahçe - Trabzonspor derbisi ekrana gelecek ve karşılaşmalar nefes kesecek.

    Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar oynanacak?

    Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar oynanacak?

    23 ARALIK CUMA

    20.00 Fraport Tav Antalyaspor - MKE Ankaragücü

    20.00 HangiKredi Ümraniyespor - Medipol Başakşehir

    24 ARALIK CUMARTESİ

    13.30 Atakaş Hatayspor - Bitexen Giresunspor

    16.00 Kasımpaşa - Demir Grup Sivasspor

    19.00 Trabzonspor - Fenerbahçe

    Süper Lig de bu hafta hangi maçlar oynanacak? #1

    25 ARALIK PAZAR

    13.30 Adana Demirspor - Vavacars Fatih Karagümrük

    16.00 Arabamcom Konyaspor - Corendon Alanyaspor

    16.00 Gaziantep FK - Beşiktaş

    19.00 Galatasaray - İstanbulspor


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