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Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar oynanacak?

Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar oynanacak?

Dünya Kupası'nın sona ermesinin ardından, Süper Lig heyecanı kaldığı yerden devam edecek. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar oynanacak?