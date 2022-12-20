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- Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar oynanacak?
Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar oynanacak?
- 20.12.2022 - 11:21
Dünya Kupası heyecanı sona erdi, Messi ve arkadaşlarının mücadele ettiği Arjantin şampiyonluğa ulaştı.
Arjantin - Fransa finali nefes kesen anlara sahne olurken, Messi kupaya ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor.
Dünyta Kupası'nın heyecanı sona ererken, Türk futbolseverler ise Süper Lig'in havasına girmeye başladı.
Süper Lig'de bu hafta Fenerbahçe - Trabzonspor derbisi ekrana gelecek ve karşılaşmalar nefes kesecek.
Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar oynanacak?
Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar oynanacak?
23 ARALIK CUMA
20.00 Fraport Tav Antalyaspor - MKE Ankaragücü
20.00 HangiKredi Ümraniyespor - Medipol Başakşehir
24 ARALIK CUMARTESİ
13.30 Atakaş Hatayspor - Bitexen Giresunspor
16.00 Kasımpaşa - Demir Grup Sivasspor
19.00 Trabzonspor - Fenerbahçe
25 ARALIK PAZAR
13.30 Adana Demirspor - Vavacars Fatih Karagümrük
16.00 Arabamcom Konyaspor - Corendon Alanyaspor
16.00 Gaziantep FK - Beşiktaş
19.00 Galatasaray - İstanbulspor