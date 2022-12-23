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    Süper Lig'de dev maç: Trabzonspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?

    Dünya Kupası finalinin ardından Süper Lig'de 15. hafta heyecanı devam ediyor. Haftanın son karşılaşmasında Trabzonspor, Fenerbahçe'yi konuk edecek.
    • 23.12.2022 - 17:55
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    Süper Lig'de dev maç: Trabzonspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?

    Dünya Kupası'nın bitmesinin ardından, yarıda kalan Spor Toto Süper Lig maçları devam ediyor.

    2022 Dünya Kupası nedeniyle verilen aradan sonra Trabzonspor ve Fenerbahçe, Süper Lig'de ilk kez maça çıkacak.

    Fenerbahçe, ligde 13 maç sonucunda 29 puanla lider konumda bulunurken, Trabzonspor ise 23 puanla 7. sırada yer alıyor.

    Sarı-lacivertliler, Süper Lig tarihinde Trabzonspor ile 99. kez karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe arayı açmak için, bordo-mavililer ise arayı kapatmak için mücadele edecek.

    Dev maç için heyecanlı bekleyiş sürerken, taraftarlar maçın tarihini ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırmaya başladı. İşte dev maçın detayları...

    Trabzonspor - Fenerbahçe maçı ne zaman?

    Süper Lig'de 15. haftanın büyük karşılaşması olan Trabzonspor ve Fenerbahçe maçı, 24 Aralık 2022 (yarın) saat 19:00'da başlayacak. Maçı Halil Umut Meler yönetecek.

    Hangi kanalda yayınlanacak?

    Dev maç, beIN Sports 1'de canlı olarak yayınlanacak. beIN Medya Group'un duyurduğu TOD TV'ye üye olunarak ücretsiz şekilde izlenebilecek.

    Süper Lig de dev maç: Trabzonspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? #1


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