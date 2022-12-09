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    Süper Lig'de dört haftanın programı belli oldu

    Süper Lig'de dört haftanın programı belli oldu

    TFF, Dünya Kupası arasından sonra oynanacak 4 haftanın maç programını açıkladı. Trabzonspor-Fenerbahçe, Fenerbahçe-Galatasaray mücadelelerinin tarihleri belli oldu.
    • 09.12.2022 - 19:35
    • Güncelleme : 09.12.2022 - 20:10
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    20 Kasım-18 Aralık tarihleri arasında yaşanan Dünya Kupası heyecanı nedeniyle liglere ara verilmişti.

    Dünya Kupası heyecanı çeyrek final etabıyla devam ederken, Süper Lig'in de 15, 16, 17 ve 18. haftalarının fikstürü belli oldu.

    Süper Lig, 23 Aralık Cuma günü Ümraniyespor-Başakşehir, Antalyaspor-Ankaragücü karşılaşmalarıyla geri dönecek.

    Derbi tarihleri belli oldu

    Açıklanan programa göre Trabzonspor ile Fenerbahçe arasındaki 15. hafta maçı 24 Aralık'ta saat 19.00'da oynanacak.

    18. haftadaki Fenerbahçe - Galatasaray karşılaşması ise 8 Ocak Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.

    Süper Lig de dört haftanın programı belli oldu #1

    İşte Süper Lig'de 15, 16, 17 ve 18. haftanın programı:

    Süper Lig de dört haftanın programı belli oldu #2

    Süper Lig de dört haftanın programı belli oldu #3

    Süper Lig de dört haftanın programı belli oldu #4

    Süper Lig de dört haftanın programı belli oldu #5


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