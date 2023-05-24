Süper Lig'de gol krallığı yarışında son durum Süper Lig'de gol krallığı yarışı tüm hızıyla devam ediyor, işte golcülerin yarışında son durum....

35 haftası geride kalan Süper Lig'de son haftalar büyük bir heyecana sahne oluyor.

Şampiyonluk yolunda büyük bir avantaja sahip olan lider Galatasaray'ı ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş takip ederken, ligde gol krallığı yarışı da çekişmeye sahne oluyor.

Zirvede Enner Valencia yer alıyor

Süper Lig'de 2022-2023 sezonu gol krallığı yarışında zirvede, bu sezon atttığı gollerle kariyer sezonunu yaşayan Ekvadorlu forvet Enner Valencia yer alıyor.

Fenerbahçe formasıyla bu sezon ligde 29 maça çıkan 33 yaşındaki futbolcu, bu maçlarda attığı 28 golle lider durumda bulunuyor.

Karagümrüklü Diagne ve Borini takipte

Enner Valencia'yı ise iki Fatih Karagümrüklü futbolcu Mbaye Diagne ve Fabio Borini takip ediyor. Bu sezon hücumda üretken bir görüntü çizen İstanbul ekibinin en büyük iki kozu Diagne ve Borini oldu.

Süper Lig'de takım halinde 69 gol kaydeden Karagümrük'te gollerin 39'u Diagne ve Borini'den geldi. Kırmızı-siyahlı takımda kiralık olarak forma giyen Senegalli Diagne 20 gol atarken, Borini 19 gol kaydetti.

Icardi, krallık yarışına dahil oldu

Gol krallığı yarışında yer alan bir diğer isim ise son haftalardaki formuyla dikkatleri çeken Mauro Icardi oldu.

Geldiği günden bu yana gösterdiği performansla sarı-kırmızılı taraftarların sevgilisi haline gelen Arjantinli golcü, bu sezon Süper Lig'de Galatasaray formasını 22 kez giydi. 30 yaşındaki isim bu maçlarda 19 gol atma başarısı gösterdi.

Forvet oyuncusu, Süper Lig'de forma giydiği son 7 maçta attığı 10 golle takdir topladı.