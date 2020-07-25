- En Son Haber
- Futbol Haberleri
- Süper Lig'de günün programı
Süper Lig'de günün programı
Süper Lig'in 34. haftasında yoğun bir maç gündemi futbolseverleri bekliyor. Ligin kaderinin tayin olacağı maçların tamamı 21.00'de başlayacak.
- Haber Merkezi
- 25.07.2020 - 08:47
Türkiye Süper Lig'in son haftasında bugün Avrupa'ya gidecek takımların yanı sıra küme düşecek ekipler de belli olacak.
İşte bugünün programı:
Saat 21.00 Göztepe - Sivasspor
Saat 21.00 Gençlerbirliği - Beşiktaş
Saat 21.00 Denizlispor - Ankaragücü
Saat 21.00 Konyaspor - Alanyaspor
Saat 21.00 Kayserispor - Trabzonspor
Saat 21.00 Yeni Malatyaspor - Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş
Saat 21.00 Fenerbahçe - Rizespor