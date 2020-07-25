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    Süper Lig'de günün programı

    Süper Lig'in 34. haftasında yoğun bir maç gündemi futbolseverleri bekliyor. Ligin kaderinin tayin olacağı maçların tamamı 21.00'de başlayacak.
    • Haber Merkezi
    • 25.07.2020 - 08:47
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    Süper Lig'de günün programı

    Türkiye Süper Lig'in son haftasında bugün Avrupa'ya gidecek takımların yanı sıra küme düşecek ekipler de belli olacak.

    İşte bugünün programı:

    Saat 21.00 Göztepe - Sivasspor

    Saat 21.00 Gençlerbirliği - Beşiktaş

    Saat 21.00 Denizlispor - Ankaragücü

    Saat 21.00 Konyaspor - Alanyaspor

    Saat 21.00 Kayserispor - Trabzonspor

    Saat 21.00 Yeni Malatyaspor - Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş

    Saat 21.00 Fenerbahçe - Rizespor

    Süper Lig'de günün programı #1

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