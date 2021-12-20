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    Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

    Süper Lig'de 18. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
    • Haber Merkezi
    • 20.12.2021 - 14:57
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    Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

    Süper Lig'de 18. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Yapılan açıklamaya göre; Altay-Trabzonspor maçını Ali Şansalan, Adana Demirspor-Galatsaray maçını Arda Kardeşler, Fatih Karagümrük- Fenerbahçe maçını Erkan Özdamar ve Beşiktaş -Göztepe maçını Ümit Öztürk yönetecek.

    Galatasaray -Başakşehir maçının tartışmalı hakemi Zorbay Küçük'e Süper Lig'in 18. haftasında görev verilmedi.

    Haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle:

    YARIN

    17:00 Fraport TAV Antalyaspor - Kasımpaşa: YAŞAR KEMAL UĞURLU

    17:00 Medipol Başakşehir - GZT Giresunspor: ALPER ULUSOY

    20:00 Adana Demirspor - Galatasaray: ARDA KARDEŞLER

    20:00 Altay - Trabzonspor: ALİ ŞANSALAN

    22 ARALIK ÇARŞAMBA

    17:00 Demir Grup Sivasspor - Çaykur Rizespor: ATİLLA KARAOĞLAN

    17:00 Atakaş Hatayspor - İttifak Holding Konyaspor: HALİL UMUT MELER

    20:00 Gaziantep FK - Aytemiz Alanyaspor: TUGAY KAAN NUMANOĞLU

    20:00 Vavacars Fatih Karagümrük - Fenerbahçe: ERKAN ÖZDAMAR

    23 ARALIK PERŞEMBE

    17:00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Yukatel Kayserispor: HÜSEYİN GÖÇEK

    20:00 Beşiktaş - Göztepe: ÜMİT ÖZTÜRK

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