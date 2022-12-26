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    Süper Lig'de haftanın hakemleri: Atilla Karaoğlan'a maç yok

    Süper Lig'de haftanın hakemleri: Atilla Karaoğlan'a maç yok

    Beşiktaş'ın Gaziantep'te oynadığı maçta verdiği kararla gündeme oturan FIFA kokartlı Atilla Karaoğlan, kızağa çekildi.
    • Haber Merkezi
    • 26.12.2022 - 12:33
    • Güncelleme : 26.12.2022 - 12:38
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    Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı.

    TFF maç vermedi

    Gaziantep FK - Beşiktaş maçında rakibine kafa atan N'Koudou'ya VAR'ın çağırmasına rağmen sarı kart veren Atilla Karaoğlan'a, 16. haftada maç verilmedi.

    Karaoğlan, geçen hafta TFF tarafından yapılan açıklamada, 2023 yılında FIFA kokartı takmaya hak kazanan hakemler arasında yer almıştı.

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    Haftanın hakemleri;

    Fenerbahçe-Hatayspor : Sarper Barış Saka

    Karagümrük-Trabzonspor : Ümit Öztürk

    Sivasspor- Galatasaray : Erkan Özdamar

    Beşiktaş-Adana Demirspor : Ali Şansalan

    Ankaragücü-Ümraniyespor : Mustafa Kürşad Filiz

    Başakşehir-Antalyaspor : Halil Umut Meler

    Alanyaspor-Kayserispor : Tugay Kaan Numanoğlu

    İstanbulspor-Kasımpaşa : Suat Arslanboğa

    Giresunspor-Gaziantep FK : Zorbay Küçük

    Gaziantep FK'nın kırmızı kart beklediği pozisyon haberi

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