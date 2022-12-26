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- Süper Lig'de haftanın hakemleri: Atilla Karaoğlan'a maç yok
Süper Lig'de haftanın hakemleri: Atilla Karaoğlan'a maç yok
- Haber Merkezi
- 26.12.2022 - 12:33
- Güncelleme : 26.12.2022 - 12:38
Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı.
TFF maç vermedi
Gaziantep FK - Beşiktaş maçında rakibine kafa atan N'Koudou'ya VAR'ın çağırmasına rağmen sarı kart veren Atilla Karaoğlan'a, 16. haftada maç verilmedi.
Karaoğlan, geçen hafta TFF tarafından yapılan açıklamada, 2023 yılında FIFA kokartı takmaya hak kazanan hakemler arasında yer almıştı.
Haftanın hakemleri;
Fenerbahçe-Hatayspor : Sarper Barış Saka
Karagümrük-Trabzonspor : Ümit Öztürk
Sivasspor- Galatasaray : Erkan Özdamar
Beşiktaş-Adana Demirspor : Ali Şansalan
Ankaragücü-Ümraniyespor : Mustafa Kürşad Filiz
Başakşehir-Antalyaspor : Halil Umut Meler
Alanyaspor-Kayserispor : Tugay Kaan Numanoğlu
İstanbulspor-Kasımpaşa : Suat Arslanboğa
Giresunspor-Gaziantep FK : Zorbay Küçük