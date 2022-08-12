Süper Lig'de haftanın programı belli oldu mu? Bu hafta kimin maçı var?

Süper Lig'de haftanın programı belli oldu mu? Bu hafta kimin maçı var?

Süper Lig'de ikinci hafta heyecanı Trabzonspor ile başlayacak. Pazartesi gününe kadar sürecek olan ikinci hafta maçları, yine nefes kesen anlara sahne olacak.

Süper Lig'in ilk haftası geride kaldı ve 2022-2023 sezonu resmi olarak başladı.

Heyecanlı anlara sahne olan ilk hafta karşılaşmalarında Fenerbahçe, 3 büyük rakibinin gerisinde kaldı ve 3 puanı sahasında bıraktı.

Trabzonspor, Beşiktaş ve Galatasaray'ın kazandığı ilk hafta maçlarının etkisi sürerken, perde ikinci hafta karşılaşmalarıyla açılacak.

İlk haftanın açılış maçını yapan Trabzonspor, ikinci haftanın açılış maçını da yapmaya hazırlanıyor.

Futbolseverler ise "Süper Lig'de haftanın programı belli oldu mu? Bu hafta kimin maçı var?" sorularını arama motolarına yazmaya başladı.

Peki, Süper Lig'de haftanın programı belli oldu mu? Bu hafta kimin maçı var? İşte yanıtı...

Süper Lig'de haftanın programı belli oldu mu? Bu hafta kimin maçı var?

Süper Lig'de ikinci hafta, bu akşam (12.08.2022) saat 21.00'de başlayacak. Trabsonspor-Atakaş Hatayspor müsabakasıyla açılacak. 1. Lig'de ise sezonun ilk maçı aynı saatte Altay ile Yılport Samsunspor arasında oynanacak.

Liglerde haftanın müsabaka programı şöyle:

Süper Lig 12 Ağustos Cuma:

21.00 Trabzonspor-Atakaş Hatayspor (Medical Park)

13 Ağustos Cumartesi:

19.15 Yukatel Kayserispor-İstanbulspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

21.45 Galatasaray-Bitexen Giresunspor (Nef)

21.45 Adana Demirspor-Demir Grup Sivasspor (Yeni Adana)

14 Ağustos Pazar:

19.15 HangiKredi Ümraniyespor-Fraport TAV Antalyaspor (Atatürk Olimpiyat)

19.15 Gaziantep FK-MKE Ankaragücü (Yeni Hatay)

21.45 Alanyaspor-Beşiktaş (Alanya Oba)

15 Ağustos Pazartesi:

19.15 Arabam.com Konyaspor-Medipol Başakşehir (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

21.45 Kasımpaşa-Fenerbahçe (Recep Tayyip Erdoğan) 1. Lig

12 Ağustos Cuma:

21.00 Altay-Yılport Samsunspor (Alsancak Mustafa Denizli)

13 Ağustos Cumartesi:

17.00 Manisa FK-Boluspor (Mümin Özkasap)

19.15 Çaykur Rizespor-Ankara Keçiörengücü (Çaykur Didi)

21.45 Gençlerbirliği-Altınordu (Eryaman)

21.45 Eyüpspor-Altaş Denizlispor (Eyüp)

14 Ağustos Pazar:

17.00 Bodrumspor-Yeni Malatyaspor (Bodrum İlçe)

20.00 Sakaryaspor-Göztepe (Yeni Sakarya Atatürk)

15 Ağustos Pazartesi:

19.00 Adanaspor-Tuzlaspor (Yeni Adana)

21.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Pendikspor (Erzurum Kazım Karabekir)