Süper Lig'de gözünü Avrupa'ya çeviren takımların umudu son haftaya kalırken, Fenerbahçe ikinciliğine sahip çıkıyor. Konyaspor ise farkı geçip, ikinciliğe çıkmanın hesabını yapıyor.

Yoğun, kaos dolu ve heyecanlı geçen Süper Lig'de son haftaya girilirken, takımların mücadelesi ise hız kesmeden devam ediyor.

Şampiyonluğa Trabzonspor'un ulaştığı Süper Lig'de son haftaların mücadelesi ise Avrupa kupaları oldu...

Henüz ikinci, üçüncü ve dördüncü matematiksel olarak kesinleşmedi ancak bazı hesaplar yapılmaya başlandı.

Bu hesaplara göre Fenerbahçe ikinciliği bırakmayacak gibi duruyor. Fenerbahçe'nin hemen arkasından ise Konyaspor geliyor.

Taraftarlar Avrupa'ya gözlerini dikerken haliyle, "Süper Lig'de hangi takımlar Avrupa'ya gidecek?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Süper Lig'de hangi takımlar Avrupa'ya gidecek? İşte yanıtı..

Süper Lig'de hangi takımlar Avrupa'ya gidecek?

Gelecek sezon Türkiye'den 5 takım Avrupa kupalarında mücadele edecek. Birinci ve ikinci Şampiyonlar Ligi'ne, üçüncü ve dördüncü ise Konferans Ligi'ne katılacak. Türkiye Kupası'nı kazanan takım ise Avrupa Ligi bileti alacak.

Süper Lig'de üçüncülük için iki takımın matematiksel şansı kaldı. Son hafta alınacak sonuçlara göre Fenerbahçe ile Konyaspor'dan biri ikinci, diğeri ise üçüncü olacak.

Başakşehir ve Alanyaspor'un üçüncülük şansı bulunmuyor. Ligi üçüncü bitirecek takım UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne katılacak.