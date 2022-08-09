Süper Lig'de ikinci haftanın programı belli oldu mu?

Süper Lig'de ikinci haftanın programı belli oldu mu?

Süper Lig'de ilk hafta geride kalırken futbolseverler, "Süper Lig'de ikinci haftanın programı belli oldu mu?" sorusunu gündeme getirdi.

Süper Lig'de ilk hafta geride kalırken, Fenerbahçe rakibi Ümraniyespor ile 3-3 berabere kaldı.

Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un 3 puan aldığı ilk haftada, Fenerbahçelilerin morali bozuldu.

Medipol Başakşehir'in liderlik koltuğuna oturduğu lig yarışı nefesleri keserken, ikinci hafta programı gündeme geldi.

İlk haftanın açılış maçını Trabzonspor oynarken, ikinci haftanın yine açılış maçını Trabzonspor yapacak.

Süper Lig'in ikinci haftası Cuma günü oynanacak Trabzonspor- Hatayspor karşılaşması ile başlayacak.

Peki, Diğer maçları ne zaman, hangi gün oynanacak? 3 büyükler kiminle oynayacak? İşte detaylar...

SÜPER LİG'DE 2. HAFTA FİKSTÜRÜ

12 AĞUSTOS 2022 CUMA

21.00 Trabzonspor - Hatayspor

13 AĞUSTOS 2022 CUMARTESİ

19.15 Kayserispor - İstanbulspor

21.45 Adana Demirspor - Sivasspor

21.45 Galatasaray - Giresunspor

14 AĞUSTOS 2022 PAZAR

19.15 Ümraniyespor - Antalyaspor

19.15 Gaziantep FK - MKE Ankaragücü

21.45 Alanyaspor - Beşiktaş

15 AĞUSTOS 2022 PAZARTESİ

19.15 Konyaspor - Medipol Başakşehir

21.45 Kasımpaşa - Fenerbahçe