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- Süper Lig'de ikinci haftanın programı belli oldu mu?
Süper Lig'de ikinci haftanın programı belli oldu mu?
- 09.08.2022 - 15:07
Süper Lig'de ilk hafta geride kalırken, Fenerbahçe rakibi Ümraniyespor ile 3-3 berabere kaldı.
Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un 3 puan aldığı ilk haftada, Fenerbahçelilerin morali bozuldu.
Medipol Başakşehir'in liderlik koltuğuna oturduğu lig yarışı nefesleri keserken, ikinci hafta programı gündeme geldi.
İlk haftanın açılış maçını Trabzonspor oynarken, ikinci haftanın yine açılış maçını Trabzonspor yapacak.
Süper Lig'in ikinci haftası Cuma günü oynanacak Trabzonspor- Hatayspor karşılaşması ile başlayacak.
Peki, Diğer maçları ne zaman, hangi gün oynanacak? 3 büyükler kiminle oynayacak? İşte detaylar...
SÜPER LİG'DE 2. HAFTA FİKSTÜRÜ
12 AĞUSTOS 2022 CUMA
21.00 Trabzonspor - Hatayspor
13 AĞUSTOS 2022 CUMARTESİ
19.15 Kayserispor - İstanbulspor
21.45 Adana Demirspor - Sivasspor
21.45 Galatasaray - Giresunspor
14 AĞUSTOS 2022 PAZAR
19.15 Ümraniyespor - Antalyaspor
19.15 Gaziantep FK - MKE Ankaragücü
21.45 Alanyaspor - Beşiktaş
15 AĞUSTOS 2022 PAZARTESİ
19.15 Konyaspor - Medipol Başakşehir
21.45 Kasımpaşa - Fenerbahçe