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    Süper Lig'de ikinci haftanın programı belli oldu mu?

    Süper Lig'de ilk hafta geride kalırken futbolseverler, "Süper Lig'de ikinci haftanın programı belli oldu mu?" sorusunu gündeme getirdi.
    • 09.08.2022 - 15:07
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    Süper Lig'de ikinci haftanın programı belli oldu mu?

    Süper Lig'de ilk hafta geride kalırken, Fenerbahçe rakibi Ümraniyespor ile 3-3 berabere kaldı.

    Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un 3 puan aldığı ilk haftada, Fenerbahçelilerin morali bozuldu.

    Medipol Başakşehir'in liderlik koltuğuna oturduğu lig yarışı nefesleri keserken, ikinci hafta programı gündeme geldi.

    İlk haftanın açılış maçını Trabzonspor oynarken, ikinci haftanın yine açılış maçını Trabzonspor yapacak.

    Süper Lig'in ikinci haftası Cuma günü oynanacak Trabzonspor- Hatayspor karşılaşması ile başlayacak.

    Peki, Diğer maçları ne zaman, hangi gün oynanacak? 3 büyükler kiminle oynayacak? İşte detaylar...

    SÜPER LİG'DE 2. HAFTA FİKSTÜRÜ

    12 AĞUSTOS 2022 CUMA

    21.00 Trabzonspor - Hatayspor

    13 AĞUSTOS 2022 CUMARTESİ

    19.15 Kayserispor - İstanbulspor

    21.45 Adana Demirspor - Sivasspor

    21.45 Galatasaray - Giresunspor

    14 AĞUSTOS 2022 PAZAR

    19.15 Ümraniyespor - Antalyaspor

    19.15 Gaziantep FK - MKE Ankaragücü

    21.45 Alanyaspor - Beşiktaş

    15 AĞUSTOS 2022 PAZARTESİ

    19.15 Konyaspor - Medipol Başakşehir

    21.45 Kasımpaşa - Fenerbahçe

    Süper Lig de ikinci haftanın programı belli oldu mu? #1


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