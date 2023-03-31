Süper Lig'de ligden çekilen takımların maçları iptal edilirse oluşacak puan durumu

Deprem felaketi sonrası ligden çekilen Gaziantep FK ve Hatayspor'un tüm maçlarının silinmesini isteyen Beşiktaş, bu fikrini Süper Lig'deki kulüplere sundu.
7 kulüp Beşiktaş'a destek verirken, 4 kulüp ise TFF'nin şu anki kararı uygundur cevabını verdi.
Eğer Beşiktaş'ın isteği gerçekleşirse Spor Toto Süper Lig'de oluşacak yeni puan durumunu hazırladık. O tabloya göre siyah-beyazlılar lider Galatasaray ile puan farkını 3'e düşürüyor, Fenerbahçe ile ise eşitliyor.
Fener'le Galatasaray'ın 6'şar puanı silinecek
Gaziantep FK ve Hatayspor'a karşı 2'de 2 yapan takımlar Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Kayserispor ile 3'te 2 yapan Kasımpaşa'nın 6'şar puanları silinecek.
Ligden çekilmek zorunda kalan bu iki takıma Beşiktaş ve İstanbulspor 5; Adana Demirspor, Başakşehir, Ümraniyespor ise 4 puan bırakmıştı.
Puanlar silinirse oluşacak puan durumu:
17) Ümraniyespor - 17 Puan
Oynanan Maç: 22
Puan: 17
Averaj: -13
16) Giresunspor - 19 Puan
Oynanan Maç: 22
Puan: 19
Averaj: -20
15) Kasımpaşa - 20 Puan
Oynanan Maç: 22
Puan: 20
Averaj: -14
14) Ankaragücü - 22 Puan
Oynanan Maç: 21
Puan: 22
Averaj: -10
13) İstanbulspor - 23 Puan
Oynanan Maç: 22
Puan: 23
Averaj: -20
12) Sivasspor - 23 Puan
Oynanan Maç: 22
Puan: 23
Averaj: -7
11) Antalyaspor - 24 Puan
Oynanan Maç: 22
Puan: 24
Averaj: -6
10) Alanyaspor - 25 Puan
Oynanan Maç: 23
Puan: 25
Averaj: -12
9) Fatih Karagümrük - 27 Puan
Oynanan Maç: 22
Puan: 27
Averaj: +1
8) Konyaspor - 28 Puan
Oynanan Maç: 22
Puan: 28
Averaj: -1
7) Kayserispor - 29 Puan
Oynanan Maç: 22
Puan: 29
Averaj: -5
6) Trabzonspor - 35 Puan
Oynanan Maç: 21
Puan: 35
Averaj: +6
5) Başakşehir - 39 Puan
Oynanan Maç: 22
Puan: 39
Averaj: +8
4) Adana Demirspor - 40 Puan
Oynanan Maç: 22
Puan: 40
Averaj: +17
3) Beşiktaş - 48 Puan
Oynanan Maç: 23
Puan: 48
Averaj: +25
2) Fenerbahçe - 48 Puan
Oynanan Maç: 22
Puan: 48
Averaj: +30
1) Galatasaray - 51 Puan
Oynanan Maç: 22
Puan: 51
Averaj: +25
TFF ne karar vermişti?
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, meydana gelen deprem felaketinin ardından ligden çekilme kararı alan takımların 6 Şubat 2023 tarihinden itibaren kalan müsabakalarda hükmen yenik (3-0) sayılmasına ve rakip takımların (3-0) galip sayılmasına karar verildiğini duyurdu.
Beşiktaş tüm maçları iptal edin diyor
Beşiktaş, deprem felaketi sebebiyle, Türkiye Futbol Federasyonu’nun ligden çekilen Hatayspor ile Gaziantep FK’nın kalan maçlarında hükmen mağlup sayılması kararını UEFA’ya taşımak için çalışma başlatmıştı.
Kulüp avukatlarının bu konuda hazırlığını sürdürdüğü, Siyah-Beyazlı yönetimin ilk yarıda oynanan maçların da geçersiz sayılmasını talep ettiği kulübe yakın kaynaklar tarafından gelen haberler arasında.