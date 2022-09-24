Süper Lig'de oynayan genç oyuncuların sayısı şaşırttı

Süper Lig'de mücadele eden takımlardan 14'ü 21 yaş altı futbolcuları oynattı. 7 haftada toplam 433 futbolcu görev yaparken, bu oyuncular içinde 21 yaş ve altındaki isimlerin sayısı 33’te kaldı.

Genç futbolculara verilen sürelerin artması gerektiğinin her gün konuşulduğu Süper Lig'de, 21 yaş altı oyunculara şans tanınmadı.

Geride kalan 7 haftada toplam 433 futbolcu görev yaparken, bu oyuncular içinde 21 yaş ve altındaki futbolcuların sayısı 33'te kaldı. Bu sayıda yüzdelik oranda 8'i geçemedi.

Genç oyunculara verilen süre yüzde 2.43

Genç oyunculara toplamda 3 bin 33 dakika forma verildi. Bu zaman dilimi, toplam sürenin sadece yüzde 2.43'ü… Sivasspor , Ankaragücü, Başakşehir, Konyaspor ve Adana Demirspor hiç genç futbolcu oynatmadı. Diğer 15 takımda ise 7'si yabancı 33 genç isim kısa sürelerle ter döktü.

Beşiktaş en fazla süre tanıyan kulüp

Beşiktaş , kalecileri Ersin Destanoğlu ve Emre Bilgin sayesinde gençlere en fazla süre tanıyan kulüp oldu. Berkay Vardar ve Emrecan Uzunhan ile toplam dakika 911'i buldu.

G.Saray 4 futbolcuya (Yusuf Demir, Kazımcan Karataş, Hamza Akman, Emin Bayram) 289, Trabzonspor 2 oyuncuya (Muhammet Taha Tepe, Naci Ünüvar) 189, F.Bahçe ise 1 isme (Arda Güler) 31 dakika şans tanıdı.

Genç futbolcuların en az forma giydiği lig

Süper Lig, UEFA klasmanındaki ilk 10 ülkenin en üst ligleri ile kıyaslandığında genç futbolcuların en az forma giydiği lig konumunda.

Hollanda'da 116 gence şans verildi

21 yaş altı futbolculara en fazla forma veren ise Hollanda Ligi Eredivisie oldu. Hollanda'da 7 haftada 116 genç isim toplam sürenin yüzde 22.48'inde sahada yer aldı.