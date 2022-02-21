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    Süper Lig puan tablosu değişmeye devam ediyor! İşte son durum

    26. haftasında da heyecanlı anlara sahne olan Süper Lig'de puan durumu değişmeye devam ederken, Trabzonspor liderliğini koruyor. Fenerbahçe ve Beşiktaş ise bu hafta kazanmayı başardı.
    • Haber Merkezi
    • 21.02.2022 - 13:42
    • Güncelleme : 21.02.2022 - 13:53
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    Süper Lig puan tablosu değişmeye devam ediyor! İşte son durum

    Süper Lig'in bitmesine az bir süre kalırken lider Trabzonspor, şampiyonluk için gün saymaya başladı.

    Kendisini adım adım takip eden Konya ile farkı açan Trabzonspor, üç büyükleri ise uzun süre önce geride bıraktı.

    Uzun bir süredir zor günler geçiren üç büyüklerden Fenerbahçe ve Beşiktaş, bu haftayı boş geçmedi.

    Küme düşme hattında olan Galatasaray'ın ise bu akşam oynayacağı Göztepe maçını mutlaka kazanması gerekiyor.

    Peki, Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi? 3 büyükler sıralamada kaçındı oldu? İşte yanıtı...

    SÜPER LİG PUAN DURUMU

    1.TRABZONSPOR - 63

    2.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR - 49

    .ADANA DEMİRSPOR - 44

    4.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR - 43

    5.FENERBAHÇE - 43

    6.BEŞİKTAŞ - 41

    7.AYTEMİZ ALANYASPOR - 40

    8.ATAKAŞ HATAYSPOR - 39

    9.YUKATEL KAYSERİSPOR - 38

    10.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK - 36

    11.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ - 35

    12.DEMİR GRUP SİVASSPOR - 34

    13.FRAPORT TAV ANTALYASPOR - 31

    14.KASIMPAŞA - 29

    15.GALATASARAY - 29

    16.GÖZTEPE - 27

    17.GZT GİRESUNSPOR - 26

    18.ÇAYKUR RİZESPOR - 23

    19.ALTAY - 22

    Süper Lig puan tablosu değişmeye devam ediyor! İşte son durum #1

    26. HAFTA MAÇ SONUÇLARI

    • Konyaspor 4 - 4 Kasımpaşa
    • Çaykur Rizespor 0 - 2 Medipol Başakşehir
    • Malatyaspor 1 - 2 Antalyaspor
    • Kayserispor 2 - 1 Giresunspor
    • Beşiktaş 1 - 0 Altay
    • Gaziantep Futbol Kulübü 0 - 3 Adana Demirspor
    • Alanyaspor 0 - 4 Trabzonspor
    • Fatih Karagümrük 1 - 0 Sivasspor
    • Fenerbahçe 2 - 0 Hatayspor
    • Göztepe - Galatasaray 21 Şubat Pazartesi / 20:00

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