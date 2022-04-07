Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi, hangi takım kaçıncı sırada?

Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi, hangi takım kaçıncı sırada?

Süper Lig'de 32. haftaya girmek üzereyken, oluşan puan durumu merak edilmeye başlandı. Peki, Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi, hangi takım kaçıncı sırada?

Süper Lig'de üç büyüklerin geride kaldığı, Trabzonspor'un ise şampiyonluk için gün saydığı 2021-2022 sezonu devam ediyor.

Trabzonspor geçtiğimiz hafta Beşiktaş ile 1-1 berabere kalırken, Fenerbahçe ise çıkışını sürdürmeye devam ediyor.

Üst üste galibiyetler alan Fenerbahçe ikinci olmak için iddiasını sürdürürken, Galatasaray'ın durumu biraz daha kötü.

Ligin sonlarına doğru ilerleyen Galatasaray, bu hafta oynanacak olan Fenerbahçe maçını kazanmanın hesaplarını yapıyor.

Beşiktaş yeni hoca ile form tutma derdinde olurken, puan durumu ise futbolseverlerin gündemine geldi.

Bu kapsamda da, "Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi, hangi takım kaçıncı sırada?" sorusu gündeme geldi.

Peki, Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi, hangi takım kaçıncı sırada? İşte yanıtı....

Süper Lig puan durumu

Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor, puanını 71'e çıkararak liderliğine devam etti. Haftayı galibiyetle kapatan İttifak Holding Konyaspor 58 puanla ikinci, Fenerbahçe ise 56 puanla üçüncü sırada kendine yer buldu.