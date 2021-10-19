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    Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti mi? Heyecan katlanıyor!

    Süper Lig heyecanı 10. hafta ile devam ederken, oynanan maçların ardından şampiyonluk oranları gündeme geldi. Taraftarlar, "Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti mi?" sorusunu araştırmaya başladı.
    • Haber Merkezi
    • 19.10.2021 - 21:51
    • Güncelleme : 19.10.2021 - 21:52
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    Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti mi? Heyecan katlanıyor!

    Süper Lig'de 2021-22 sezonu yenilenen kadrolar, yeni gelen hocalar, hakemler, yeni takımlarla başladı.

    Ligin heyecan dolu 9 haftası geride kalırken, geçtiğimiz haftaya Fenerbahçe-Trabzonspor maçı oynandı.

    Pazar günü oynanan maça hakem Ali Şansalan damga vururken, Trabzon karşılaşmayı 3-1 kazandı.

    Bu derbinin ardından, ligin 10. haftasında Galatasaray-Beşiktaş maçı için geri sayım başladı. Galatasaray puan tablosunda 6. sırada yer alırken, şampiyonluk oranları gündeme geldi.

    Taraftarlar tuttukları takımların şampiyon olmasını isterken, "Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti mi?" sorusunu araştırmaya başladı.

    Peki, Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti mi? İşte detaylar...

    SÜPER LİG'DE ŞAMPİYONLUK ORANLARI DEĞİŞTİ Mİ?

    İddaa’da Süper Lig şampiyonluk oranları güncellendi. Şampiyonluk yarışında Fenerbahçe favori olarak öne çıktı.

    Fenerbahçe , 290 oranla zirvede yer aldı. Beşiktaş ve Trabzonspor'a 3.20 oran verilirken, Galatasaray'a ise 4.30 oran verildi.

    Süper Lig şampiyonluk oranları

    • Fenerbahçe - 2,90
    • Beşiktaş - 3,20
    • Trabzonspor - 3,20
    • Galatasaray - 4,30

    Süper Lig de şampiyonluk oranları değişti mi? Heyecan katlanıyor! #1

    Süper Lig şampiyonluk oranları (Geçen hafta)

    • Beşiktaş - 2.75
    • Fenerbahçe - 2.75
    • Trabzonspor - 3.80
    • Galatasaray - 4.60

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