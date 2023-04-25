Süper Lig'de şampiyonluk yarışında kalan maçlar

Spor Toto Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı ve kümede kalma savaşı tüm hızıyla devam ediyor.
Şampiyonluk yarışında Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray kıyasıya yarışırken lider olan sarı-kırmızılıların elinde 6 puanlık bir avantaj bulunuyor.
Geride kalan haftalarda hangi takım kiminle maç yapacak? Detaylar haberimizde...
Zirvedekilerin kalan maçları
Beşiktaş
Puan: 62
32. Hafta Galatasaray
33. Hafta Antalyaspor (D)
34. Hafta Gaziantep FK (+3)
35. Hafta Adana Demirspor (D)
36. Hafta (BAY)
37. Hafta Kasımpaşa (D)
38. Hafta Konyaspor
Fenerbahçe
Puan: 64
32. Hafta Sivasspor (D)
33. Hafta Giresunspor (D)
34. Hafta Trabzonspor
35. Hafta Hatayspor (+3)
36. Hafta Antalyaspor
37. Hafta Galatasaray (D)
38. Hafta Gaziantep FK (+3)
Galatasaray
Puan: 70
32. Hafta Beşiktaş (D)
33. Hafta Başakşehir
34. Hafta İstanbulspor (D)
35. Hafta Sivasspor
36. Hafta Ankaragücü (D)
37. Hafta Fenerbahçe
38. Hafta Hatayspor (+3)
Sizce yarıştan kim şampiyon çıkar? Yorumlarınızı bekliyoruz...