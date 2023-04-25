Süper Lig'de şampiyonluk yarışında kalan maçlar

Spor Toto Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı ve kümede kalma savaşı tüm hızıyla devam ediyor.

Şampiyonluk yarışında Fenerbahçe, Beşiktaş ve kıyasıya yarışırken lider olan sarı-kırmızılıların elinde 6 puanlık bir avantaj bulunuyor.

Geride kalan haftalarda hangi takım kiminle maç yapacak? Detaylar haberimizde...

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Zirvedekilerin kalan maçları

Beşiktaş

Puan: 62

32. Hafta Galatasaray

33. Hafta Antalyaspor (D)

34. Hafta Gaziantep FK (+3)

35. Hafta Adana Demirspor (D)

36. Hafta (BAY)

37. Hafta Kasımpaşa (D)

38. Hafta Konyaspor

Fenerbahçe

Puan: 64

32. Hafta Sivasspor (D)

33. Hafta Giresunspor (D)

34. Hafta Trabzonspor

35. Hafta Hatayspor (+3)

36. Hafta Antalyaspor

37. Hafta Galatasaray (D)

38. Hafta Gaziantep FK (+3)

Galatasaray

Puan: 70

32. Hafta Beşiktaş (D)

33. Hafta Başakşehir

34. Hafta İstanbulspor (D)

35. Hafta Sivasspor

36. Hafta Ankaragücü (D)

37. Hafta Fenerbahçe

38. Hafta Hatayspor (+3)

Sizce yarıştan kim şampiyon çıkar? Yorumlarınızı bekliyoruz...