Süper Lig'de şampiyonluk yarışında kalan maçlar Süper Lig'de 31. hafta sona ererken lider Galatasaray 6 puan önde bulunuyor. Kalan haftalarda şampiyonluk adayı 3 takım olan Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray kiminle maç yapacak? Cevabı haberimizde...

Spor Toto Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı ve kümede kalma savaşı tüm hızıyla devam ediyor. Şampiyonluk yarışında Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray kıyasıya yarışırken lider olan sarı-kırmızılıların elinde 6 puanlık bir avantaj bulunuyor. Geride kalan haftalarda hangi takım kiminle maç yapacak? Detaylar haberimizde... Gözden Kaçmasın Süper Lig'de 31. hafta sona erdi: İşte oluşan puan durumu Haberin Detayları Zirvedekilerin kalan maçları Beşiktaş Puan: 62 32. Hafta Galatasaray 33. Hafta Antalyaspor (D) 34. Hafta Gaziantep FK (+3) 35. Hafta Adana Demirspor (D) 36. Hafta (BAY) 37. Hafta Kasımpaşa (D) 38. Hafta Konyaspor Fenerbahçe Puan: 64 32. Hafta Sivasspor (D) 33. Hafta Giresunspor (D) 34. Hafta Trabzonspor 35. Hafta Hatayspor (+3) 36. Hafta Antalyaspor 37. Hafta Galatasaray (D) 38. Hafta Gaziantep FK (+3) Galatasaray Puan: 70 32. Hafta Beşiktaş (D) 33. Hafta Başakşehir 34. Hafta İstanbulspor (D) 35. Hafta Sivasspor 36. Hafta Ankaragücü (D) 37. Hafta Fenerbahçe 38. Hafta Hatayspor (+3) Sizce yarıştan kim şampiyon çıkar? Yorumlarınızı bekliyoruz...