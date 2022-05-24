Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonu 38. ve son hafta maçlarıyla tamamlandı. Gözler transfer sezonuna çevrildi. Peki, Süper Lig'de transfer sezonu ne zaman başlayacak?

Süper Lig'de 2022-2023 sezonu Trabzonspor'un şampiyonluğunu ilan etmesiyle sona erdi. Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Göztepe, Altay ve Çaykur Rizespor ise küme düşen takımlar oldu.

Bu takımların küme düşmesinin ardından lige yeni çıkan takımlar belirlenirken, gelecek sezonu ise planlanması yapılmaya başlandı.

Şampiyon olmak ve iyi bir kadro kurmak isteyen takımlar, büyük bir heyecanla transfer sezonunu beklemeye başladı.

Tüm gözler şimdi gelecek sezon maçları ve transfer çalışmalarında..

Transfer sezonunu merak eden vatandaşlar, "Süper Lig'de transfer sezonu ne zaman başlayacak?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Süper Lig'de transfer sezonu ne zaman başlayacak? İşte yanıtı...

Süper Lig'de transfer sezonu ne zaman başlayacak?

2021-22 sezonu transfer dönemi 17 Haziran 2021’de başlamış, 9 Eylül 2021’de sona ermişti.

TFF'den 2022-23 sezonu için resmi olarak tarih açıklaması gelmedi. Transfer sezonunun en geç 1 Temmuz tarihinde resmi olarak başlaması bekleniyor.