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    Süper Lig'de uzatma süreleri arttı

    Süper Lig'de uzatma süreleri arttı

    Dünya Kupası'nda uygulanmaya başlanan uzatma dakikalarındaki güncelleme, Süper Lig'de de uygulanmaya başladı. 15. haftanın tamamlanmasıyla karşılaşmalarda oynanan uzatma dakikaları ortaya çıktı.
    • 26.12.2022 - 15:00
    • Güncelleme : 26.12.2022 - 15:09
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    FIFA, Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda yeni bir uygulamaya giderek maçlardaki duraklama anlarını daha detaylı hesaplayarak devre sonlarına eklemişti.

    Turnuvanın sona ermesinin ardından Süper Lig'in 15. haftası dün sona erdi ve Dünya Kupası'ndaki uygulama Türkiye'de de hayata geçirildi.

    17 dakika uzatma eklenen iki maç oldu

    Geride kalan haftada en az uzatma verilen maç 12 dakika ile Gaziantep FK-Beşiktaş maçı olurken, 17 dakika ile en çok uzayan maçlar Trabzonspor-Fenerbahçe ve Konyaspor-Alanyaspor oldu.

    Süper Lig de uzatma süreleri arttı #1

    İşte Süper Lig'in 15. haftasında oynanan karşılaşmalardaki uzatma dakikaları:

    Antalyaspor-Ankaragücü: 13 dakika

    Ümraniyespor-Başakşehir: 16 dakika

    Hatayspor-Giresunspor: 14 dakika

    Kasımpaşa-Sivasspor: 15 dakika

    Trabzonspor-Fenerbahçe: 17 dakika

    A.Demirspor- Karagümrük: 12 dakika

    Konyaspor-Alanyaspor: 17 dakika

    Gaziantep FK-Beşiktaş: 12 dakika

    Galatasaray- İstanbulspor: 16 dakika

    Süper Lig de uzatma süreleri arttı #2

    Süper Lig de uzatma süreleri arttı #3

    Süper Lig’de duraklama süresinde yeni uygulamaya geçiliyor - HABERİ

    Süper Lig de uzatma süreleri arttı #4


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