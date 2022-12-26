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- Süper Lig'de uzatma süreleri arttı
Süper Lig'de uzatma süreleri arttı
- 26.12.2022 - 15:00
- Güncelleme : 26.12.2022 - 15:09
FIFA, Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda yeni bir uygulamaya giderek maçlardaki duraklama anlarını daha detaylı hesaplayarak devre sonlarına eklemişti.
Turnuvanın sona ermesinin ardından Süper Lig'in 15. haftası dün sona erdi ve Dünya Kupası'ndaki uygulama Türkiye'de de hayata geçirildi.
17 dakika uzatma eklenen iki maç oldu
Geride kalan haftada en az uzatma verilen maç 12 dakika ile Gaziantep FK-Beşiktaş maçı olurken, 17 dakika ile en çok uzayan maçlar Trabzonspor-Fenerbahçe ve Konyaspor-Alanyaspor oldu.
İşte Süper Lig'in 15. haftasında oynanan karşılaşmalardaki uzatma dakikaları:
Antalyaspor-Ankaragücü: 13 dakika
Ümraniyespor-Başakşehir: 16 dakika
Hatayspor-Giresunspor: 14 dakika
Kasımpaşa-Sivasspor: 15 dakika
Trabzonspor-Fenerbahçe: 17 dakika
A.Demirspor- Karagümrük: 12 dakika
Konyaspor-Alanyaspor: 17 dakika
Gaziantep FK-Beşiktaş: 12 dakika
Galatasaray- İstanbulspor: 16 dakika
Süper Lig’de duraklama süresinde yeni uygulamaya geçiliyor - HABERİ