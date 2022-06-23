Süper Lig'de yaz transfer dönemi başlarken, hangi futbolcuların gelip-gittiği merak edilmeye başlandı. Peki, Süper Lig'de yaz döneminde hangi transferler bitti?

Süper Lig'de 2022-2023 sezonunda şampiyon olmak isteyen takımlar, transfer çalışmalarına başladı.

Transferleri yeni sezon çalışmalarına başlamadan önce bitirmek isteyen kulüpler, bu kapsamda peş peşe açıklama yapıyor.

Bazı kulüplerde birçok futbolcu ile yollar ayrılırken, bazı kulüpler ise yeni futbolcularla yoluna devam ediyor.

Bu futbolcuların hangileri olduğunu öğrenmek isteyenler, "Süper Lig'de yaz döneminde hangi transferler bitti?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Süper Lig'de yaz döneminde hangi transferler bitti? İşte yanıtı...

Süper Lig'de yaz döneminde hangi transferler bitti?

Fenerbahçe

Fenerbahçe'ye gelenler

Lincoln Henrique (Santa Clara)

Bruma (PSV Eindhoven) (kiralık)

Fenerbahçe'den ayrılanlar

Berke Özer (Sözleşmesi bitti)

Jose Sosa (Sözleşmesi bitti)

Murat Sağlam (Sözleşmesi bitti)

Galatasaray

Galatasaray'a gelenler

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Galatasaray'dan ayrılanlar

Sofiane Feghouli (Sözleşmesi bitti)

Bartuğ Elmaz (Marsilya)

Fatih Öztürk (Sözleşmesi bitti)

Arda Turan (Sözleşmesi bitti)

Ryan Babel (Sözleşmesi bitti)

Semih Kaya (Sözleşmesi bitti)

Trabzonspor

Trabzonspor'a gelenler

Eren Elmalı (Kasımpaşa)

Doğucan Haspolat (Kasımpaşa)

Jens Stryger Larsen (Udinese)

Stefanı Denswil (Bologna)

Trabzonspor'dan ayrılanlar

Anthony Nwakaeme (Sözleşmesi bitti)

Abdurrahim Dursun (Adana Demirspor)

Beşiktaş

Beşiktaş'a gelenler

Gedson Fernandes (Benfica)

Romain Saiss (Wolverhampton)

Beşiktaş'tan ayrılanlar

Oğuzhan Özyakup (Sözleşmesi bitti)

Douglas (Sözleşmesi bitti)

Jeremain Lens (Sözleşmesi bitti)

Adem Ljajic (Sözleşmesi bitti)

Fabrice N'Sakala (Sözleşmesi bitti)

Domagoj Vida (Sözleşmesi bitti)

Mehmet Topal (Sözleşmesi bitti)

Gökhan Töre (Sözleşmesi bitti)

Cyle Larin (Sözleşmesi bitti)