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- Süper Lig'de yaz döneminde hangi transferler bitti?
Süper Lig'de yaz döneminde hangi transferler bitti?
- 23.06.2022 - 11:40
Süper Lig'de 2022-2023 sezonunda şampiyon olmak isteyen takımlar, transfer çalışmalarına başladı.
Transferleri yeni sezon çalışmalarına başlamadan önce bitirmek isteyen kulüpler, bu kapsamda peş peşe açıklama yapıyor.
Bazı kulüplerde birçok futbolcu ile yollar ayrılırken, bazı kulüpler ise yeni futbolcularla yoluna devam ediyor.
Bu futbolcuların hangileri olduğunu öğrenmek isteyenler, "Süper Lig'de yaz döneminde hangi transferler bitti?" sorusunu gündeme getirdi.
Peki, Süper Lig'de yaz döneminde hangi transferler bitti? İşte yanıtı...
Süper Lig'de yaz döneminde hangi transferler bitti?
Fenerbahçe
Fenerbahçe'ye gelenler
Lincoln Henrique (Santa Clara)
Bruma (PSV Eindhoven) (kiralık)
Fenerbahçe'den ayrılanlar
Berke Özer (Sözleşmesi bitti)
Jose Sosa (Sözleşmesi bitti)
Murat Sağlam (Sözleşmesi bitti)
Galatasaray
Galatasaray'a gelenler
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Galatasaray'dan ayrılanlar
Sofiane Feghouli (Sözleşmesi bitti)
Bartuğ Elmaz (Marsilya)
Fatih Öztürk (Sözleşmesi bitti)
Arda Turan (Sözleşmesi bitti)
Ryan Babel (Sözleşmesi bitti)
Semih Kaya (Sözleşmesi bitti)
Trabzonspor
Trabzonspor'a gelenler
Eren Elmalı (Kasımpaşa)
Doğucan Haspolat (Kasımpaşa)
Jens Stryger Larsen (Udinese)
Stefanı Denswil (Bologna)
Trabzonspor'dan ayrılanlar
Anthony Nwakaeme (Sözleşmesi bitti)
Abdurrahim Dursun (Adana Demirspor)
Beşiktaş
Beşiktaş'a gelenler
Gedson Fernandes (Benfica)
Romain Saiss (Wolverhampton)
Beşiktaş'tan ayrılanlar
Oğuzhan Özyakup (Sözleşmesi bitti)
Douglas (Sözleşmesi bitti)
Jeremain Lens (Sözleşmesi bitti)
Adem Ljajic (Sözleşmesi bitti)
Fabrice N'Sakala (Sözleşmesi bitti)
Domagoj Vida (Sözleşmesi bitti)
Mehmet Topal (Sözleşmesi bitti)
Gökhan Töre (Sözleşmesi bitti)
Cyle Larin (Sözleşmesi bitti)