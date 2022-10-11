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- ZİRVE KARIŞTI! Süper Lig'de 9. hafta tamamlandı! İşte maç sonuçları ve puan durumu..
ZİRVE KARIŞTI! Süper Lig'de 9. hafta tamamlandı! İşte maç sonuçları ve puan durumu..
- 11.10.2022 - 09:33
- Güncelleme : 11.10.2022 - 09:41
Spor Toto Süper Lig'de 9. hafta maçları büyük heyecana sahne oldu.Birbirinden heyecanlı maçların oynandığı haftada sürpriz sonuçlara imza atıldı.
9. hafta maçlarının ardından 18 puanlı Adana Demirspor, Beşiktaş ve Konyaspor ilk 3 sırada yer aldı.Lig'de 17 puanlı 4 takım bulunuyor.Fenerbahçe, Başakşehir, Galatasaray ve Trabzonspor aynı puanda birbirlerini takip ediyor.
Süper Lig'in 9. haftasında en gollü maç tam 9 golün atıldığı Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçı oldu.Mücadeleyi Fenerbahçe 5-4 kazandı.
Başakşehir ise 8 hafta sonunda ilk mağlubiyetini evinde Sivasspor'a mağlup olarak aldı.İşte Spor Toto Süper Lig'de 9. hafta maçlarının sonuçları..
9. Hafta maçları
Gaziantep FK 1-1 Adana Demirspor
İstanbulspor 1-2 Ankaragücü
Antalyaspor 1-1 Konyaspor
Giresunspor 0-1 Beşiktaş
Ümraniyespor 2-2 Kayserispor
Hatayspor 1-0 Alanyaspor
Fenerbahçe 5-4 Fatih Karagümrük
Başakşehir 0-2 Sivasspor
Trabzonspor 0-0 Kasımpaşa