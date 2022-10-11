ZİRVE KARIŞTI! Süper Lig'de 9. hafta tamamlandı! İşte maç sonuçları ve puan durumu..

ZİRVE KARIŞTI! Süper Lig'de 9. hafta tamamlandı! İşte maç sonuçları ve puan durumu..

Süper Lig'de 9. hafta maçları dün oynanan iki maçla tamamlandı.Süper Lig'de zirve yarışı büyük heyacana sahne oluyor.İşte haftanın sonuçları..

Spor Toto Süper Lig'de 9. hafta maçları büyük heyecana sahne oldu.Birbirinden heyecanlı maçların oynandığı haftada sürpriz sonuçlara imza atıldı.

9. hafta maçlarının ardından 18 puanlı Adana Demirspor, Beşiktaş ve Konyaspor ilk 3 sırada yer aldı.Lig'de 17 puanlı 4 takım bulunuyor.Fenerbahçe, Başakşehir, Galatasaray ve Trabzonspor aynı puanda birbirlerini takip ediyor.

Süper Lig'in 9. haftasında en gollü maç tam 9 golün atıldığı Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçı oldu.Mücadeleyi Fenerbahçe 5-4 kazandı.

Başakşehir ise 8 hafta sonunda ilk mağlubiyetini evinde Sivasspor'a mağlup olarak aldı.İşte Spor Toto Süper Lig'de 9. hafta maçlarının sonuçları..

9. Hafta maçları

Gaziantep FK 1-1 Adana Demirspor

İstanbulspor 1-2 Ankaragücü

Antalyaspor 1-1 Konyaspor

Giresunspor 0-1 Beşiktaş

Ümraniyespor 2-2 Kayserispor

Hatayspor 1-0 Alanyaspor

Fenerbahçe 5-4 Fatih Karagümrük

Başakşehir 0-2 Sivasspor

Trabzonspor 0-0 Kasımpaşa