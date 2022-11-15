Süper Lig'den 7 kulüp PFDK'ya sevk edildi

Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Başakşehir, Girasunspor, Ankaragücü ve Kayserispor, çeşitli nedenlerle PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'den 7 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Başakşehir, Girasunspor, Ankaragücü ve Kayserispor'un, çeşitli nedenlerle PFDK'ye sevk edildiği bildirildi.

Belhanda disipline gönderildi

Adana Demirsporlu futbolcu Younes Belhanda ile Kayserispor görevlileri Ferhat Kök, Emel Karkuş, Oğuz Korkmaz, Abdullah Tükenmez ve Esra Toybıyık'ın da disipline gönderildikleri kaydedildi.