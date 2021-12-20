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- Süper Lig'in ilk yarısı ne zaman sona erecek? İşte o tarih...
Süper Lig'in ilk yarısı ne zaman sona erecek? İşte o tarih...
- Haber Merkezi
- 20.12.2021 - 12:06
Birbirinden heyecanlı ve nefes kesen karşılaşmalara sahne olan Süper Lig, ilk yarıyı kapatmaya hazırlanıyor.
Trabzonspor liderlik koltuğundan inmezken, üç büyükler ise şampiyonluk yarışında yara almaya devam ediyor.
Dün oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi 2-2 sona ererken, iki takım yine lidere yaklaşmadı.
Fatih Terim'in olmadığı karşılaşmalara çıkan Galatasaray, maç kayıplarıyla liderin 18 puan gerisine düştü.
Bu gelişmelerle sona ermeye hazırlanan Süper Lig'in ilk yarısının ne zaman biteceği araştırılmaya başlandı.
Peki, Süper Lig'in ilk yarısı ne zaman sona erecek? İşte o tarih...
SÜPER LİG'İN İLK YARISI NE ZAMAN BİTECEK?
Süper Lig'de 2021-2022 sezonunda ilk devre, 19. hafta maçlarıyla 27 Aralık'ta son bulacak.
Ligde ikinci devre ise 7 Ocak 2022'de oynanacak 20. hafta müsabakalarıyla başlayacak.