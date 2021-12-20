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Süper Lig'in ilk yarısı ne zaman sona erecek? İşte o tarih...

Süper Lig'in ilk yarısı ne zaman sona erecek? İşte o tarih...

Heyecanlı anlara sahne olan Süper Lig'in ilk yarısının ne zaman sona ereceği taraftarlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Süper Lig'in ilk yarısı ne zaman sona erecek?