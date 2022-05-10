Süper Lig'in yayın ihalesindeki son durumu merak eden vatandaşlar, "Süper Lig'in yayın ihalesini kim kazandı 2022?" sorusunu araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig'in yayın ihalesini kim kazandı 2022?

Süper Lig'in uzun zamandır yayınlarını yapan beIN SPORTS ile kulüpler arasında pandemi döneminde bazı sıkıntılar çıktı.

beIN SPORTS'un maddi anlamda kulüplerle anlaşamaması, yayın ihalesinde farklı alternatiflere yöneltti.

Nihat Özdemir zamanında belirsizliğin hakim olduğu daha sonra ise Sadettin Saran'ın yayın ihalesini aldığı süreci şimdilerde Servet Yardımcı yürütüyor.

Sezon başından bu yana yapılan yayın ihalesi toplantılarında ise yine Saran Grup, TRT ve beIN SPORTS ön plana çıkmıştı.

Nihat Özdemir'in istifası yeniden bir belirsizliği gündeme getirirken, beIN SPORTS kullananları telaş sardı.

beIN SPORTS'a üye olanlar ve gelecek sezon ne yapacaklarını bilmeyen futbolseverler, "Süper Lig'in yayın ihalesini kim kazandı 2022?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Süper Lig'in yayın ihalesini kim kazandı 2022? İşte detaylar...

Süper Lig'in yayın ihalesini kim kazandı 2022?

Yayın ihalesinde önemli yol alındığını vurgulayan Servet Yardımcı, en kısa sürede anlaşmanın sağlanacağını ve kamuoyuyla paylaşılacağını söylemişti. Yardımcı’nın konuyla ilgili sözleri şu şekilde:

"’Yayın ihalesi görüşmelerimiz devam ediyor. Tüm futbolseverlerin merak ettiği soru bu. En kısa zamanda bu merakı gidermek için çabalıyoruz.

Yakın zamanda pozitif haberimizi almış olursunuz. Şu anda doğru yoldayız. İstişare ederek görüşmeleri yürütüyoruz.’’