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    Sural davasında sürücüye hapis cezası verildi

    Mahkeme, Josef Sural'ın hayatını kaybettiği kazada aracın sürücüsü Esat Altıntaş'a 2 yıl 11 ay hapis cezası verdi.
    • DHA
    • 22.07.2020 - 15:55
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    Sural davasında sürücüye hapis cezası verildi

    Geçen sezon 1-1 sona eren Kayserispor deplasmanının ardından takımdan ayrı minibüsle dönen Alanyasporlu futbolcular Steven Caulker, Djalma Campos, Wanderson Baiano, Papiss Demba Cisse, Isaac Sackey, Welinton Souza ve Josef Sural bir kaza geçirmişti.

    Kaza sırasında başını çarpan ve vücudunun çeşitli yerlerinde çok sayıda kırık bulunan Josef Sural, götürüldüğü hastanede yaşamını yitimişti.

    2 YIL 11 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ

    Kazanın ardından Sural'ın hayatını kaybetmesine neden olduğu gerekçesiyle tutuksuz yargılanan şoför Esat Altıntaş, son kez hakim karşısına çıktı.

    Mahkeme heyeti, sanığın 1 buçuk yıl sürücü belgesinin el konulmasına ve 2 yıl 11 ay hapis cezası verilmesine karar verdi.

    Sural davasında sürücüye hapis cezası verildi #1

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