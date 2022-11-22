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    Suudi Arabistan - Arjantin maçının ardından dikkat çeken kareler

    Suudi Arabistan - Arjantin maçının ardından dikkat çeken kareler

    Suudi Arabistan'ın büyük bir sürprize imza atarak Arjantin'i devirdiği maçın ardından objektiflere futbolcuların hayal kırıklıkları ve mutlulukları bir arada yansıdı.
    • Haber Merkezi
    • 22.11.2022 - 18:39
    • Güncelleme : 22.11.2022 - 18:46
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    2022 Katar Dünya Kupası heyecanı devam ediyor...

    C Grubu ilk maçında büyük bir sürpriz yaşandı.

    Turnuvanın favorisi Arjantin, turnuvaya yenilgi ile başladı.

    Herve Renard'ın yönetimindeki Suudi Arabistan tarihin en büyük sürprizlerinden birine imza atarak 1-0 geriden gelerek Arjantin'i 2-1 mağlup etti.

    Arjantin yıkıldı

    Karşılaşmanın ardından sahada hüzün ve sevinç bir aradaydı.

    Messi'li Arjantin'i deviren Suudi futbolcular şükür secdesi yaparken Arjantinli futbolcular ise adeta yıkıldı.

    O anlara ilişkin objektiflere çarpıcı fotoğraflar yansıdı.

    Suudi Arabistan - Arjantin maçının ardından dikkat çeken kareler #1

    Suudi Arabistan - Arjantin maçının ardından dikkat çeken kareler #2

    Suudi Arabistan - Arjantin maçının ardından dikkat çeken kareler #3

    Suudi Arabistan - Arjantin maçının ardından dikkat çeken kareler #4

    Suudi Arabistan - Arjantin maçının ardından dikkat çeken kareler #5

    Suudi Arabistan - Arjantin maçının ardından dikkat çeken kareler #6

    Suudi Arabistan - Arjantin maçının ardından dikkat çeken kareler #7

    Suudi Arabistan - Arjantin maçının ardından dikkat çeken kareler #8

    Suudi Arabistan - Arjantin maçının ardından dikkat çeken kareler #9

    Suudi Arabistan - Arjantin maçının ardından dikkat çeken kareler #10

    Suudi Arabistan - Arjantin maçının ardından dikkat çeken kareler #11


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