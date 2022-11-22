Haberler

Futbol Haberleri

Suudi Arabistan - Arjantin maçının ardından dikkat çeken kareler

Suudi Arabistan - Arjantin maçının ardından dikkat çeken kareler

Suudi Arabistan'ın büyük bir sürprize imza atarak Arjantin'i devirdiği maçın ardından objektiflere futbolcuların hayal kırıklıkları ve mutlulukları bir arada yansıdı.