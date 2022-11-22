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- Suudi Arabistan - Arjantin maçının ardından dikkat çeken kareler
Suudi Arabistan - Arjantin maçının ardından dikkat çeken kareler
Suudi Arabistan'ın büyük bir sürprize imza atarak Arjantin'i devirdiği maçın ardından objektiflere futbolcuların hayal kırıklıkları ve mutlulukları bir arada yansıdı.
- Haber Merkezi
- 22.11.2022 - 18:39
- Güncelleme : 22.11.2022 - 18:46
2022 Katar Dünya Kupası heyecanı devam ediyor...
C Grubu ilk maçında büyük bir sürpriz yaşandı.
Turnuvanın favorisi Arjantin, turnuvaya yenilgi ile başladı.
Herve Renard'ın yönetimindeki Suudi Arabistan tarihin en büyük sürprizlerinden birine imza atarak 1-0 geriden gelerek Arjantin'i 2-1 mağlup etti.
Arjantin yıkıldı
Karşılaşmanın ardından sahada hüzün ve sevinç bir aradaydı.
Messi'li Arjantin'i deviren Suudi futbolcular şükür secdesi yaparken Arjantinli futbolcular ise adeta yıkıldı.
O anlara ilişkin objektiflere çarpıcı fotoğraflar yansıdı.