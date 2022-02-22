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    Suvivor Batuhan Karacakaya'nın kardeşi tam bir afet-i devran! Güzelliği nefesleri kesti...

    Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Bülent karakteri ile akıllara kazınan Batuha Karacakaya, Survivor'da boy gösteriyor. Genç ve yakışıklı ismin kardeşi Melissa ise göreni büyüledi.
    • Haber Merkezi
    • 22.02.2022 - 20:01
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    Suvivor Batuhan Karacakaya'nın kardeşi tam bir afet-i devran! Güzelliği nefesleri kesti...

    4 Eylül 2008 ile 24 Haziran 2010 tarihleri arasında Kanal D'de yayınlanan Aşk-ı Memnu dizisi, 2 sezon sürdü ve 79. bölümü ile final verdi.

    Halid Ziya Uşaklıgil'in 1899 yılında yayınlanan aynı adlı romanından uyarlanan ve Kerem Çatay tarafından hayata geçirilen dizinin yönetmen koltuğunda Hilal Saral oturdu.

    Efsane projenin başrollerinde ise Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Selçuk Yöntem, Hazal Kaya, Nebahat Çehre, Zerrin Tekindor ve Nur Fettahoğlu yer aldı.

    Dizide ayrıca çocuk oyunculardan olan Batuhan Karacakaya, Bülent karakteri ile milyonlar tanıdığı bir isim haline geldi.

    Dizideki Bülent karakterini başarı ile canlandıran oyuncu sırasıyla; Umutsuz Ev Kadınları, Diriliş Ertuğrul ve Bıçak Sırtı'nda yer aldı.

    5 Şubat 1997 yılında dünyaya gelen ve Survivor All Star'da boy gösteren oyuncu, kardeşi Melissa ile gündem oldu.

    Genç ismin kardeşi Melissa'yı görenler güzelliği karşısında büyülenirken, "Maşallah" demeyi ise ihmal etmedi.

    BATUHAN KARACAKAYA'NIN KARDEŞİ

    Performansı ve tavırlarıyla ilgi çeken Karacakaya'nın kardeşi Melissa Karacakaya güzelliğiyle görenleri büyüledi.

    Instagram'da 'melissakaracakaya_' kullanıcı adıyla paylaşım yapan Melissa'nın fotoğrafları binlerce beğeni alıyor.

    Suvivor Batuhan Karacakaya nın kardeşi tam bir afet-i devran! Güzelliği nefesleri kesti... #1

    En son erkek kardeşi Batuhan Karacakaya'yı Dominik'e uğurlarken fotoğraf paylaşan Melissa Karacakaya şu ifadeleri kullandı:

    "Tüm yarışmacı evlatlara ve ailelerine kazasız, sağlıkla tamamlanacak, centilmence yarışılacak bir sezon diliyoruz. Herkesin hakkında hayırlısı."

    Suvivor Batuhan Karacakaya nın kardeşi tam bir afet-i devran! Güzelliği nefesleri kesti... #2

    Suvivor Batuhan Karacakaya nın kardeşi tam bir afet-i devran! Güzelliği nefesleri kesti... #3

    Suvivor Batuhan Karacakaya nın kardeşi tam bir afet-i devran! Güzelliği nefesleri kesti... #4Batuhan Karacakaya


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