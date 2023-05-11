Tahir Kıran'dan Ali Koç'a sert eleştiri: Ona acıyorum Rizespor'un eski Başkanı ve Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Tahir Kıran, "Fenerbahçe, Ali Bey geldiğinden beri 153 oyuncu aldı. Bu korkunç bir rakam. Yazıktır, günahtır. Söylememize rağmen duymuyor. Fenerbahçe, Koç Holding değil" ifadelerini kullandı.

Bir dönem Fenerbahçe'de yöneticilik yapan ve Rizespor'un eski başkanlığı görevini de üstlenen Tahir Kıran, Ali Koç'un icraatlarını sert bir dille eleştirdi.

Radyogol'e konuşan Kıran şu ifadeleri kullandı:

"İsmail Kartal, tuz parasına çalışırken neden gönderildi. Fenerbahçe, Ali bey geldiğinden beri 153 oyuncu aldı. Bu korkunç bir rakam. Yazıktır, günahtır. Söylememize rağmen duymuyor. Fenerbahçe Kulübü, Koç Holding değil. Kurumsal bir şirket gibi yönetemezsin."

"Vallahi billahi Ali Koç'a acıyorum"