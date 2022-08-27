Petrol
100.6
1.27%
Euro
18.0973
-0.21%
Dolar
18.1648
0.01%
Altın
1.015
-1.12%
Borsa
3146
0.30%
Bitcoin
372.413
-5.14%
BTXN Coin
4.73
0.85%
Bitexen
23ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 23 C

    Tahkim Kurulu, Murat Sancak'ın cezasını onadı

    Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Murat Sancak'ın cezasını onadı.
    • 27.08.2022 - 11:49
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Tahkim Kurulu, Murat Sancak'ın cezasını onadı

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak'a verdiği cezayı onadı.

    TFF'nin internet sitesinde yer alan bilgiyle göre, Tahkim Kurulu, PFDK'nin Sancak'a verdiği 45 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin lira para cezasını onamayı kararlaştırdı.

    Galatasaray ve Kasımpaşa'nın da cezaları onandı

    Kurul, ayrıca Galatasaray'ın 56 bin ve Kasımpaşa'nın 200 bin liralık para cezasının da onanması yönünde karar verdi.

    Tahkim Kurulu, Murat Sancak ın cezasını onadı #1


    İlginizi Çekebilir

    Dünyanın çoğu bölgesi 2100'e kadar aşırı sıcaklıkla karşı karşıya kalacak
    Dünya

    Dünyanın çoğu bölgesi 2100'e kadar aşırı sıcaklıkla karşı karşıya kalacak

    Mersin'de evinin bahçesine çıkan kadına 2 gündür ulaşılamıyor
    Yaşam

    Mersin'de evinin bahçesine çıkan kadına 2 gündür ulaşılamıyor

    Girişimci Esra, getiri garantili bir sistem buldu!
    Btcrobo

    Girişimci Esra, getiri garantili bir sistem buldu!

    Görüş Bildir