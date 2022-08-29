Taraftardan Dele Alli'ye özel hazırlık

Beşiktaş'a transferi sonrası, "Taraftarlarımızla buluşacağımız gün için sabırsızlanıyorum" diyen Dele Alli'ye siyah-beyazlı taraftarlar Vodafone Park'ta özel bir karşılama yapacak.

Süper Lig’de şampiyonluğa odaklanan Beşiktaş, İngiltere Premier Lig ekibi Everton’dan Dele Alli'yi transfer ederek dünya çapında ses getirmişti.

Sivasspor maçında görev yapması beklenen futbolcu için Beşiktaş taraftarları da özel hazırlık yapıyor. İstanbul’a gelişinde oyuncuyu sıcak bir şekilde karşılayan siyah-beyazlı taraftarlar, yıldız oyuncu için özel pankartlar hazırlıyor. Beşiktaş taraftarları, yeni transferi Vodafone Park’ta oynanacak maçta tribüne davet edecek.

"Taraftarımızla buluşacağımız gün için sabırsızlanıyorum"

Kulüp kanalına yaptığı ilk açıklamada, “Taraftarlarımızla buluşacağımız gün için sabırsızlanıyorum” diyen Dele Alli de tribünleri selamlayacak. Everton’dan hazır olarak geldiği için idman eksiği bulunmayan yıldız oyuncu, Beşiktaş'ta çıktığı 3 antrenman sonrasında ilk maçında iyi bir performans göstermeye çalışacak.