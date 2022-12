Tayfur Bingöl: Beşiktaş, Premier Lig seviyesinde

Beşiktaş'ın sezon başında Alanyaspor'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Tayfur Bingöl, taraftarı olduğu takıma gelerek hayalini yaşadığını söyledi.

Siyah-beyazlı futbolcu Tayfur Bingöl, 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e verilen arada Antalya'da gerçekleştirilen açıklamalarda bulundu.

Geçen şubat ayında Alanyaspor ile sözleşme uzattığı törende hayalinin Beşiktaş'ta oynama olduğunu açıklayan Tayfur, "Hayalim çok güzel başladı. Çok güzel devam ediyor. Beşiktaş'ta olmanın mutluluğunu her gün, her antrenmanda, armaya her baktığımda yaşıyorum." dedi.

"Mükemmel bir an yaşadım"

Tayfur, Beşiktaş formasıyla siyah-beyazlı taraftarların önüne çıktığı ilk maçta mükemmel bir an yaşadığını dile getirdi.

"Vodafone Park'a ilk çıktığımda çok güzel şeyler hissettim." diyen Tayfur, "Bunları anlatmam imkansız. 12-13 yaşlarımda İnönü Stadı'ndaki maçları izliyordum. Stada gidemesem bile televizyondan takip ediyordum. İlk maçımı oynadığımda inanılmaz bir atmosfer vardı. Bunun gerçek mi rüya mı olduğunu ayırt edemedim. Mükemmel bir an yaşadım. Taraftarın desteğini hissettim." şeklinde görüş belirtti.

"Beşiktaş, Premier Lig seviyesinde bir takım"

AA'ya Avrupa'da futbol oynamayı hedeflemediğini de vurgulayan Tayfur, "Henüz 29 yaşımdayım ama 23-24 gösterdiğimi söylüyorlar. Ben de bu yaşlarda hissediyorum. Avrupa hedefim yok. Beşiktaş, şu anda İngiltere Premier Lig seviyesinde bir takım. Kendimi burada geliştirmemin hem benim hem Türk futbolu hem de Beşiktaş için iyi olacağını düşünüyorum. Kendimi her gün geliştiriyorum." diye konuştu.