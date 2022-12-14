Petrol
80.59
-0.11%
Euro
19.8534
0.19%
Dolar
18.6467
0.02%
Altın
1.084
-0.08%
Borsa
5273
0.32%
Bitcoin
336.411
3.60%
BTXN Coin
5.31
6.62%
Bitexen
8ºC
İstanbul
Çok bulutlu 8 C

    Tayfur Bingöl: Beşiktaş, Premier Lig seviyesinde

    Beşiktaş'ın sezon başında Alanyaspor'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Tayfur Bingöl, taraftarı olduğu takıma gelerek hayalini yaşadığını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 14.12.2022 - 11:35
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Tayfur Bingöl: Beşiktaş, Premier Lig seviyesinde

    Siyah-beyazlı futbolcu Tayfur Bingöl, 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e verilen arada Antalya'da gerçekleştirilen açıklamalarda bulundu.

    Geçen şubat ayında Alanyaspor ile sözleşme uzattığı törende hayalinin Beşiktaş'ta oynama olduğunu açıklayan Tayfur, "Hayalim çok güzel başladı. Çok güzel devam ediyor. Beşiktaş'ta olmanın mutluluğunu her gün, her antrenmanda, armaya her baktığımda yaşıyorum." dedi.

    "Mükemmel bir an yaşadım"

    Tayfur, Beşiktaş formasıyla siyah-beyazlı taraftarların önüne çıktığı ilk maçta mükemmel bir an yaşadığını dile getirdi.

    "Vodafone Park'a ilk çıktığımda çok güzel şeyler hissettim." diyen Tayfur, "Bunları anlatmam imkansız. 12-13 yaşlarımda İnönü Stadı'ndaki maçları izliyordum. Stada gidemesem bile televizyondan takip ediyordum. İlk maçımı oynadığımda inanılmaz bir atmosfer vardı. Bunun gerçek mi rüya mı olduğunu ayırt edemedim. Mükemmel bir an yaşadım. Taraftarın desteğini hissettim." şeklinde görüş belirtti.

    Tayfur Bingöl: Beşiktaş, Premier Lig seviyesinde #1

    "Beşiktaş, Premier Lig seviyesinde bir takım"

    AA'ya Avrupa'da futbol oynamayı hedeflemediğini de vurgulayan Tayfur, "Henüz 29 yaşımdayım ama 23-24 gösterdiğimi söylüyorlar. Ben de bu yaşlarda hissediyorum. Avrupa hedefim yok. Beşiktaş, şu anda İngiltere Premier Lig seviyesinde bir takım. Kendimi burada geliştirmemin hem benim hem Türk futbolu hem de Beşiktaş için iyi olacağını düşünüyorum. Kendimi her gün geliştiriyorum." diye konuştu.

    Tayfur Bingöl: Beşiktaş, Premier Lig seviyesinde #2

    Tayfur Bingöl: Beşiktaş, Premier Lig seviyesinde #3


    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!
    Advertorial

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!

    Resmi Gazete bugünün kararları I 14 ARALIK 2022 ÇARŞAMBA
    Gündem

    Resmi Gazete bugünün kararları I 14 ARALIK 2022 ÇARŞAMBA

    Bilal Bayazit: İnşallah Muslera seviyesine gelebilirim
    Futbol

    Bilal Bayazit: İnşallah Muslera seviyesine gelebilirim

    Görüş Bildir