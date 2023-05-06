Tayfur Bingöl: Haylim Beşiktaş'ın şampiyon olması

ensonhaber.com

Süper Lig'de 33. haftada Antalyaspor Beşiktaş'a, kendi sahasında 3-1 mağlup oldu.

Maçın ardından Beşiktaş'ta Tayfur Bingöl yaptığı açıklamada şunları dedi:

"Aboubakar'ın geldiğini gördüm, hemen bir çekme pozisyonuyla önüne bıraktım, o da gole çevirdi. 3 puanı aldık. Rakiplerin puan kaybetmesini bekliyoruz. Beşiktaş'ta hayalimi gerçekleştirdim. İki tane hayalim var; bu sene Beşiktaş'ın şampiyon olması, ikincisi de Hamilton'un F1'de şampiyon olması. Bu hayallerimi inşallah gerçekleştiririm."