Tayfur Bingöl: Haylim Beşiktaş'ın şampiyon olması

Süper Lig'de 33. haftada Antalyaspor Beşiktaş'a, kendi sahasında 3-1 mağlup oldu.
Maçın ardından Beşiktaş'ta Tayfur Bingöl yaptığı açıklamada şunları dedi:
"Hayalim Beşiktaş'ın şampiyon olması"
"Aboubakar'ın geldiğini gördüm, hemen bir çekme pozisyonuyla önüne bıraktım, o da gole çevirdi. 3 puanı aldık. Rakiplerin puan kaybetmesini bekliyoruz. Beşiktaş'ta hayalimi gerçekleştirdim. İki tane hayalim var; bu sene Beşiktaş'ın şampiyon olması, ikincisi de Hamilton'un F1'de şampiyon olması. Bu hayallerimi inşallah gerçekleştiririm."
"Herkes birlik beraberlik içinde"
Ayrıca Bingöl şöyle konuştu:
"Birlik ve beraberlik çok arttı devre arası kamptan beri. Şenol Hoca geldikten sonra performansımız arttı. Seri yapmaya başladık, derbiyi kazandık. Antalya deplasmanı zor görünüyordu, geldik, Antalya deplasmanını kazandık. Birlik beraberliğimiz çok iyi oluştu. Herkes birlik beraberlik içerisinde."