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    Tayfur Bingöl'ün menajerinden Beşiktaş açıklaması

    Tayfur Bingöl'ün menajeri, tecrübeli oyuncunun Siyah-Beyazlılar'daki geleceği hakkında konuştu. 29 yaşındaki futbolcunun sözleşme detayları açıklandı.
    • 22.11.2022 - 10:35
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    Tayfur Bingöl'ün menajerinden Beşiktaş açıklaması

    Dünya Kupası arasında transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş ’ta taraftarların merak ettiği isimlerden biri de Tayfur Bingöl...

    Tecrübeli oyuncunun menajeri takımda kiralık forma giyen Tayfur’la ilgili merak edilenleri yanıtladı.

    "Beşiktaş almak isterse devam eder"

    Batur Altıparmak, Alanyaspor ’dan Beşiktaş’a kiralık gelen 29 yaşındaki futbolcu için, “Tayfur Bingöl şu anda Beşiktaş’ta mutlu ve futboluna bakıyor. İyi performans sergilemek ve takıma katkı sağlamak istiyor. Tayfur’un sözleşmesi zaten belli. Opsiyonlu, kiralık. Beşiktaş eğer bu opsiyonu kullanmak isterse devam eder.” dedi.

    Tayfur Bingöl ün menajerinden Beşiktaş açıklaması #1


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