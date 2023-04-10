Tayyip Talha Sanuç, ameliyat oldu

Süper Lig'in 27. haftasında Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde siyah-beyazlı takıma kötü bir haber gelmişti.

Beşiktaş'ın 4-2 kazandığı mücadelede, Tayyip Talha Sanuç sakatlanmıştı.

Karşılaşmanın 8. dakikasında Tayyip Talha Sanuç, Joao Pedro'yu savunmaya çalışırken yerde kalmıştı. 23 yaşındaki oyuncu, maça devam edemeyerek sedyeyle oyun dışına alınmıştı.

Daha sonra Beşiktaş, Tayyip Talha Sanuç'un sağ dizinde ön çapraz bağ ve dış menisküs yaralanması tespit edildiğini açıklamıştı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan yeni açıklamada, genç savunma oyuncusunun ameliyat edildiği bildirildi.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Futbol A Takımımızın 2 Nisan 2023 tarihinde Fenerbahçe ile oynadığı müsabakada sağ diz ön çapraz bağ ve menisküs yaralanması geçiren futbolcumuz Tayyip Talha Sanuç, Acıbadem Altunizade Hastanesinde Prof. Dr Alper Kaya, Prof. Dr. Barış Kocaoğlu ve Doç Dr. Kerem Ülkü tarafından ameliyat edildi.



Artroskopik ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu ve menisküs onarımı uygulanan oyuncumuzun rehabilitasyon sürecine en kısa sürede başlanması planlanmaktadır.



Doç. Dr. T. Kerem Ülkü

Beşiktaş JK Sağlık Kurulu Koordinatörü"