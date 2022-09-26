Tayyip Talha Sanuç'tan Fenerbahçe yanıtı

Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Tayyip Talha Sanuç, siyah-beyazlılara geliş süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'ın yeni stoperlerinden Tayyip Talha Sanuç, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Adana Demirspor'dan Beşiktaş'a transfer olan 22 yaşındaki futbolcu, "Takıma katılalı çok uzun bir süre olmadı ama doğru kararı verdiğimi şimdiden anladım. Uzun yıllar bu kulübe hizmet etmek istiyorum. Doğru yerdeyim. Transferimde son 24 saat hareketli geçti. Süreci Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak yönetti ve benim için en doğru kararı verdiğini düşünüyorum. Çok mutluyum ve doğru adresteyim." dedi.

"Uçak bileti konusunda bir bilgim yok"

"Transferin son günü hareketliydi, uçak biletini Fenerbahçe mi aldı?" sorusunu cevaplayan Tayyip Talha Sanuç, "Ben transfer sürecinin dışındaydım uçak bileti konusunda bir bilgim yok. Bana İstanbul'a gideceğim söylendi ve ben de benim için doğru adres olan Beşiktaş'a geldim." açıklamasını yaptı. Hedefleriyle ilgili konuşan Tayyip Talha "Benim için en önemli şey şampiyonluk. Önümüzde çok önemli bir derbi var. Bu maçı kazanıp geride bıraktığımız iki kötü sonucu geride bırakmak istiyoruz." dedi.

"Büyük takım böyle oynamalı"

Valerien Isamel'in oyununun kendisine uygun olduğunu söyleyen Tayyip Talha, "Bu yüksek şiddetli, tempolu oyuna kendimi uygun görüyorum. Büyük takım böyle oynamalı. Antrenmanlarda da bu yönde çalışmalarımız sürüyor. Hocamız ile birlikte kendimi geliştereceğime inanıyorum ve Emre ile birlikte uzun yıllar Beşiktaş forması giyeceğimize inanıyorum." dedi.

"En büyük hedeflerimden birisi A Milli Takım"

Tayyip Talha ayrıca, "Avrupa artık 16-17 yaşında futbolcular oynamaya başladı. Umarım bizim ülkemizde de bu yaşlarda oyuncuların oynadığının arttığını görürüz. En büyük hedeflerimden birisi A Milli Takım. Sıramı bekliyorum ve umarım Emre ile birlikte o formayı giyeriz. Bir gün Avrupa'da oynamak isterim ancak önceliğim Beşiktaş ile şampiyon olmak. Avrupa'ya gittiğimde bunun doğru zamanda olmasını istiyorum." açıklamasını yaptı.

"Çok iyi duran top kullanıcılarımız var"

Son olarak gol atmak istediğini söyleyen Tayyip Talha Sanuç, "Duran toplar ile ilgili çok çalışma yapıyoruz. Benim de özellikle önem verdiğim bir konu duran toplardan gol atmak. Çok iyi duran top kullanıcılarımız var." diyerek sözlerini noktaladı.