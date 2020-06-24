Tello: Beşiktaşlıyım ama umarım F.Bahçe'de başarılı olur

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Rodrigo Tello, adı Fenerbahçeli ile anılan Pellegrini'nin sarı-lacivertli takımda başarılı olmasını istediğini söyledi.

Şilili futbolcu Rodrigo Tello, Pellegrini'nin Fenerbahçe'nin başına geçme ihtimalini değerlendirdi.

Beşiktaş'ın eski oyuncusu, siyah-beyazlı takıma gönül verdiğini ancak Şilili olduğu için 66 yaşındaki teknik adamın Fenerbahçe'de başarılı olmasını istediğini söyledi.

"F.BAHÇE'DEN DAHA ZOR TAKIMLARI YÖNETTİ"

Ülkesinin basınından Encancha'ya konuşan Tello, "Fenerbahçe 6 yıldır şampiyon olamıyor. Ancak milyonlarca taraftarı, güzel bir stadı ve harika antrenman tesisleri var. Şükrü Saracoğlu'nda farklı bir baskı oluyor. Taraftarlar futbolu kanında yaşıyorlar. Ancak maç kaybedilince atmosfer negatife dönüyor. Orada birçok futbolcu ve antrenör başarılı olamadı. Pellegrini ise prestijli birisi. Deneyimi var ve Fenerbahçe'den daha zor takımları yönetti. Ben Beşiktaşlıyım ve en iyi zamanlarımı orada geçirdim. Ancak her zaman bir Şililiye iyi şanslar dilerim. Umarım Fenerbahçe'de iz bırakır." dedi.