Türk takımlarının Avrupa kupalarındaki rakipleri belli oldu mu?

Türk takımlarının Avrupa kupalarındaki rakipleri belli oldu mu?

Temsilcilerimizin Avrupa kupalarında mücadele edeceği muhtemel rakipleri belli oldu mu sorusu gündeme geldi.İşte detaylar..

UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi play-off turunda kuralar çekildi.Takımlarımızın muhtemel rakipleri belli oldu.

Bu sene Avrupa'da ülkemizi Trabzonspor,Fenerbahçe,Konyaspor,Başakşehir ve Sivasspor temsil edecek.İşte takımlarımızın muhtemel rakipleri..

Takımlarımızın muhtemel rakipleri

Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Trabzonspor'un rakibi Danimarka ekibi Kopenhag oldu.

UEFA Avrupa Ligi’ne play-off turundan katılan Sivasspor, Malmö - F91 Dudelange eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek.

UEFA Avrupa Ligi'nde Slovacko ile oynayacak olan Fenerbahçe rakibini elemesi halinde Austria Wien ile eşleşecek.

Konyaspor Konferans Ligi 3. eleme turunda Vaduz'u elemesi halinde Neftçi Bakü - Rapid Wien eşleşmesinin kazananı ile oynayacak.

Başakşehir, 3. eleme turunda karşılaşacağı Breidablik'i elemesi halinde play-off turunda Lilleström - Royal Antwerp eşleşmesini galibi ile mücadele edecek.