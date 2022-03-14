TFF 1. Lig ve Süper Lig'e ilişkin yayın haklarının sonuca ulaşmasının ardından, "TFF 1. Lig hangi kanalda yayınlanacak?" sorusu araştırılan konulardan birisi olarak öne çıkarıldı.

Süper Lig yayın ihalesine ilişkin uzun zamandır süren bir belirsizlik vardı ve TFF, beIN SPORTS anlaşamadığını belirtmişti.

Uzun zamandır beIN SPORTS ekranlarında maç yayınlarını takip edenler, bir devrin bittiğine yönelik yorumlar yapmaya başladı.

TFF 1. Lig ise uzun zamandır TRT ekranlarından yayınlanıyor ve yine yeni yayıncısı merakla bekleniyordu.

Bu konuda devrede olan TRT'nin anlaşıp anlaşamadığı merak edilirken, "TFF 1. Lig hangi kanalda yayınlanacak?" sorusu gündeme geldi.

Peki, TFF 1. Lig hangi kanalda yayınlanacak? İşte son durum...

TFF 1. LİG HANGİ KANALDA?

TRT, yayın ihalesinde 1-D (1. Lig yayın hakları ve Süper Lig özet) ve 1-F (Süper Lig radyo yayın hakları) paketleri için gerekli sözleşmelerin TFF'ye teslim edildiğini duyurdu.

TRT Spor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "TRT olarak Süper Lig ve 1. Lig yayın hakları ihalesi kapsamında yer alan Paket 1-D ve Paket 1-F'ye ilişkin sözleşmeleri TFF'ye teslim ettik." ifadesine yer verildi.

PAKETLER VE TEKLİFLER

PAKET 1-A:

8'i hafta sonuna denk gelen derbi olmak üzere, toplam 210 (2022-23 sezonu için 238 maç) hafta sonu Süper Lig maçının canlı yayın hakları (Paket 1-A içerisinde yer alan hakların ihale dışında bırakılmasına ve Paket 1-A ile ilgili daha sonra gerekli çalışmaların yapılmasına karar verildi)

PAKET 1-B:

4'ü hafta sonuna denk gelen derbi olmak üzere, toplam 60 (2022-23 sezonu için 68 maç) hafta sonu Süper Lig maçının canlı yayın hakları (500.000.000 TL + KDV teklifi veren beIN SPORTS'a imza için 07.03.2022 tarihi saat 17:00'ye kadar süre verildi. İmzalanmazsa en yüksek ikinci teklifi veren Saran'a imza için 1 hafta süre verilecek)

PAKET 1-C:

4'ü hafta içine denk gelen derbi olmak üzere, 36 hafta içi Süper Lig maçının canlı yayını hakları (140.000.000 TL + KDV teklifi veren beIN SPORTS'a imza için 07.03.2022 tarihi saat 17:00'ye kadar süre verildi. İmzalanmazsa en yüksek ikinci teklifi veren Saran'a imza için 1 hafta süre verilecek)

PAKET 1-D:

TFF 1. Lig maçlarının canlı yayın hakları ve özetleriyle Süper Lig maçlarının geniş özetleriyle haber amaçlı görüntü hakları (330.000.000 TL + KDV teklifi veren beIN SPORTS'a imza için 07.03.2022 tarihi saat 17:00'ye kadar süre verildi. İmzalanmazsa en yüksek ikinci teklifi veren Saran'a imza için 1 hafta süre verilecek)

PAKET 1-E:

Dijital platformlardan Süper Lig kısa özet hakları (30.000.000 TL + KDV teklifi veren beIN SPORTS'a imza için 07.03.2022 tarihi saat 17:00'ye kadar süre verildi. İmzalanmazsa en yüksek ikinci teklifi veren Saran'a imza için 1 hafta süre verilecek)

PAKET 1-F:

Süper Lig ve TFF 1. Lig maçlarının radyo yayın hakları (15.000.000 TL + KDV teklifi veren beIN SPORTS'a imza için 07.03.2022 tarihi saat 17:00'ye kadar süre verildi. İmzalanmazsa en yüksek ikinci teklifi veren Saran'a imza için 1 hafta süre verilecek)

PAKET 2:

Süper Lig maçlarının uluslararası bahis platformlarında canlı yayın hakkı

PAKET 3:

Süper Lig ve TFF 1. Lig maçlarının uluslararası bahis platformlarında düşük çözünürlüklü olarak İnternet TV ve GSM şebekeleri canlı yayın hakkı

PAKET 4:

Paket 1, Paket 2 ve Paket 3'e giren yayın haklarının tamamı