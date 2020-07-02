TFF 1. Lig'de son durum

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TFF 1. Lig'de, Süper Lig'e çıkacak takımların belirleneceği son 3 haftaya giriliyor. Lider Hatayspor ile ikinci sıradaki Adana Demirspor'da kutlamalar şimdiden başladı.

TFF 1. Ligi'nin 31. haftası, Ümraniyespor-Eskişehirspor, İstanbulspor-Akhisarspor ve Balıkesirspor-Fatih Karagümrük maçları dışında tamamlandı.

57 puanla son 3 haftaya lider giren Hatayaspor, kalan maçlarda büyük bir hata yapmazsa Süper Lig'e çıkacak takımlardan biri olacak.

ADANA DEMİRSPOR KUTLAMALARA BAŞLADI

Erzurumspor'u 2-1 yenerek 2. sıraya yükselen Adana Demirspor'da ise büyük bir sevinç yaşanıyor. Maç sonrası sokağa inen Adanalılar, galibiyeti doyasına kutladı.

Erzurumspor, Bursaspor, Altay ve Akhisarspor ise play-off oynamaya aday diğer takımlar.

İşte puan durumu: