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    TFF 1. Lig'de son durum

    TFF 1. Lig'de son durum

    TFF 1. Lig'de, Süper Lig'e çıkacak takımların belirleneceği son 3 haftaya giriliyor. Lider Hatayspor ile ikinci sıradaki Adana Demirspor'da kutlamalar şimdiden başladı.
    • Haber Merkezi
    • 02.07.2020 - 09:35
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    TFF 1. Lig'de son durum #1

    TFF 1. Ligi'nin 31. haftası, Ümraniyespor-Eskişehirspor, İstanbulspor-Akhisarspor ve Balıkesirspor-Fatih Karagümrük maçları dışında tamamlandı.

    57 puanla son 3 haftaya lider giren Hatayaspor, kalan maçlarda büyük bir hata yapmazsa Süper Lig'e çıkacak takımlardan biri olacak.

    TFF 1. Lig'de son durum #2

    ADANA DEMİRSPOR KUTLAMALARA BAŞLADI

    Erzurumspor'u 2-1 yenerek 2. sıraya yükselen Adana Demirspor'da ise büyük bir sevinç yaşanıyor. Maç sonrası sokağa inen Adanalılar, galibiyeti doyasına kutladı.

    TFF 1. Lig'de son durum #3

    Erzurumspor, Bursaspor, Altay ve Akhisarspor ise play-off oynamaya aday diğer takımlar.

    İşte puan durumu:

    TFF 1. Lig'de son durum #4

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