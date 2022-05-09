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    TFF 2. Lig ve 3. Lig play-off maçları ne zaman oynanacak?

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig play-off eşleşmeleri ve maç programları açıklandı. Peki, TFF 2. Lig ve 3. Lig play-off maçları ne zaman oynanacak?
    • Haber Merkezi
    • 09.05.2022 - 13:38
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    TFF 2. Lig ve 3. Lig play-off maçları ne zaman oynanacak?

    TFF 2. ve 3. Lig'de heyecan devam ederken, play-off maçlarına ilişkin açıklama ise Türkiye Futbol Federasyonu'ndan geldi.

    Normal sezonun ardından play-off oynamaya hak kazanan takımlar, bir üst lig için kıran kırana bir mücadele sergileyecek.

    4 ve 5. sırada yer alan takımların sahasında oynanacak mücadeleleri takip etmek isteyenler, "TFF 2. Lig ve 3. Lig play-off maçları ne zaman oynanacak?" sorusunu gündeme getirdi.

    Oldukça kalabalık bir taraftar grubuna sahip olan lig takımları, bu mücadelelerden galibiyetle çıkmak için tüm kozlarını kullanacak.

    Peki, TFF 2. Lig ve 3. Lig play-off maçları ne zaman oynanacak? İşte yanıtı..

    TFF 2. Lig ve 3. Lig play-off maçları ne zaman oynanacak?

    TFF 2. Lig'de normal sezonun tamamlanmasının ardından gruplarında 2, 3, 4 ve 5. sırayı alan takımlar Play-Off oynamaya hak kazandı. Lig statüsüne göre ilk maçlar gruplarında 4. ve 5. sırada yer alan takımların sahasında oynanacak.

    TFF 2. Lig'de çeyrek final 1. ve 2. müsabakaları 12 ve 16 Mayıs tarihlerinde, yarı final müsabakaları 20 ve 24 Mayıs tarihlerinde, final müsabakası ise 29 Mayıs 2022 Pazar günü oynanacak.

    TFF 3. Lig Play-Off eşleşmeleri ve yarı final müsabakaları programı şöyle:

    Beyaz Grup (12 Mayıs Perşembe)

    20.00 Tarsus İdman Yurdu - Amed Sportif Faaliyetler

    20.00 Isparta 32 Spor - Karacabey Belediyespor

    Beyaz Grup 2. maçlar

    (16 Mayıs Pazartesi)

    20.00 Amed Sportif Faaliyetler - Tarsus İdman Yurdu

    20.00 Karacabey Belediyespor - Isparta 32 Spor

    Kırmızı Grup (12 Mayıs Perşembe)

    16.00 Bayburt Özel İdarespor - 1461 Trabzon FK

    16.00 Sivas Belediyespor - Bodrumspor

    Kırmızı Grup 2. maçlar

    (16 Mayıs Pazartesi)

    15.30 1461 Trabzon FK - Bayburt Özel İdarespor

    16.00 Bodrumspor - Sivas Belediyespor

    TFF 3. Lig'de bugün tamamlanan karşılaşmalar sonucunda gruplarında 2, 3, 4 ve 5. sırayı alan takımlar play-off oynamaya hak kazandı. Lig statüsüne göre ilk maçlar gruplarında 4. ve 5. sırada yer alan takımların sahasında oynanacak.

    TFF 3. Lig'de play-off yarı final 1. müsabakaları 12 ve 13 Mayıs, yarı final 2. müsabakaları 17 ve 18 Mayıs, final müsabakaları ise 23, 24 ve 25 Mayıs tarihlerinde oynanacak.

    TFF 3. Lig Play-Off eşleşmeleri ve yarı final müsabakaları programı şöyle:

    1. Grup (12 Mayıs Perşembe)

    16.00 Artvin Hopaspor - Belediye Kütahyaspor

    16.00 Arnavutköy Belediyespor - Bursa Yıldırımspor 2. Grup

    (13 Mayıs Cuma)

    16.00 68 Aksaray Belediyespor - Iğdır FK

    20.00 52 Orduspor - İskenderunspor 3. Grup (12 Mayıs Perşembe)

    16.00 Ofspor - Fethiyespor

    20.00 Orduspor 1967 - İçel İdmanyurdu FK 1. Grup 2. maçlar

    (17 Mayıs Salı)

    16.00 Belediye Kütahyaspor - Artvin Hopaspor

    16.00 Bursa Yıldırımspor - Arnavutköy Belediyespor

    2. Grup 2. maçlar (18 Mayıs Çarşamba)

    15.30 Iğdır FK - 68 Aksaray Belediyespor

    16.00 İskenderunspor - 52 Orduspor 3. Grup 2. maçlar

    (17 Mayıs Salı)

    20.00 Fethiyespor - Ofspor

    20.00 İçel İdmanyurdu FK - Orduspor

    TFF 2. Lig ve 3. Lig play-off maçları ne zaman oynanacak? #1


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