TFF, 2022-2023 sezonunu tescil etti TFF, 2022-2023 sezonu Süper Lig, 1. Lig ve Türkiye Kupası müsabaka sonuçlarının tescil edildiğini duyurdu.

Türkiye'de Süper Lig, 1. Lig ve Türkiye Kupası'nın tamamlanmasının ardından Türkiye Futbol Federasyonu, bir açıklama yayınladı.

Federasyonu müsabaka sonuçlarının resmen tescil edildiğini açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, 2022-2023 sezonunda Süper Lig, 1. Lig ve Türkiye Kupası müsabaka sonuçlarının, hakem raporlarındaki sonuçlara ve bu sonuçlar esas alınarak düzenlenen puan cetvellerine göre, Futbol Müsabaka Talimatı'nın 26. maddesi hükmü gereğince tescil edildi.

Sezon tescil edildi

Galatasaray Süper Lig, Fenerbahçe de Türkiye Kupası şampiyonu olarak tescil edilirken, Ümraniyespor ve Giresunspor'un 1. Lig'e düşürülmesine karar verildi.

1. Lig'de normal sezonu ilk iki sırada bitiren Samsunspor ve Rizespor ile play-off müsabakaları sonucunda başarılı olan Pendikspor'un Süper Lig'e yükseltilmesi kararı alındı.

TFF Yönetim Kurulunun 10 Şubat 2023 tarih ve 55 sayılı toplantısında alınan karar uyarınca, 2023-2024 sezonunda Hatayspor ve Gaziantep FK'nin Süper Lig'de, Adanaspor ve Yeni Malatyaspor'un da 1.Lig'de yer almaları kararlaştırıldı.

1. Lig müsabakaları sonucunda Denizlispor ve Altınordu'nun TFF 2. Lig'e düşürülmesine karar verildi.