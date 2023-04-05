TFF, Aleksander Ceferin'i tebrik etti Türkiye Futbol Federasyonu, yeniden UEFA başkanlığına seçilen Aleksander Ceferin'i tebrik etti

AA

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 47. Olağan UEFA Kongresi'nde yeniden başkanlığa seçilen Aleksander Ceferin'i kutladı.

TFF'den yapılan açıklamada, Portekiz'in başkenti Lizbon'da gerçekleştirilen kongrede TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Başkan Vekili Nüket Küçükel Ezberci ve Genel Sekreter Kadir Kardaş'ın da yer aldığı belirtildi.

"Yeni dönemlerinde başarılar dileriz"

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: