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    TFF Başkanı Büyükekşi, hakemlerle buluştu

    Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, kasım ayı eğitim semineri için Riva'da bulunan Süper Lig, VAR ve FIFA kokartlı kadın hakemlerle buluştu.
    • 09.11.2022 - 04:28
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    TFF Başkanı Büyükekşi, hakemlerle buluştu

    TFF'den yapılan açıklamaya göre, sanatçılar Yılmaz Erdoğan ve Bülent Serttaş'ın da katıldığı yemekte, TFF Başkan Vekili Yalçın Orhan, Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Müslüm Özmen, Genel Sekreter Kadir Kardaş, MHK Başkanı Sabri Çelik ve MHK üyeleri, MHK Hakem Danışmanı Hugh Dallas yer aldı.

    Başkan Mehmet Büyükekşi, hakemlere hitaben bir konuşma yaparken başarı dileğinde bulundu.

    TFF Başkanı Büyükekşi, hakemlerle buluştu #1

    Yılmaz Erdoğan ve Bülent Serttaş da katıldı

    AA'nın haberine göre; TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, futbolu yakından takip eden sanatçılar Yılmaz Erdoğan ve Bülent Serttaş'a A Milli Takım ve hakemler tarafından imzalanan hakem formalarını takdim etti.

    TFF Başkanı Büyükekşi, hakemlerle buluştu #2


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