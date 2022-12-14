TFF Başkanı Büyükekşi, kulüp başkanlarıyla görüştü

Türkiye'de kulüplerin borç yükü her geçen gün artarken, yeni önlemler alınması için adımlar atılıyor.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Antalya'daki programı kapsamında kulüp başkanlarıyla yemekte buluştu.

Burada yaptığı konuşmada Büyükekşi, göreve geldikleri günden bu yana teknolojiyi daha yoğun kullanmaya çalıştıklarını söyledi.

Profesyonel liglerdeki takımların borç seviyesine dikkat çeken Büyükekşi, uyarılarda bulundu.

Faizlerle birlikte borç 50 milyar lira

Büyükekşi, "Şu anda gördüğümüz kadarıyla bütün kulüplerin borcu 25 milyar lira civarı. 12 yıl vade ile yapılandırma yapılmış. Faizlerini de hesap edersek herhalde 50 milyar lira civarında bir rakama ulaşacağız. Sürdürülebilirliği sağlamak için mutlaka plan ve program yapıp, bütün kulüplerimizin altyapıyla ilgili çalışmalara başlamaları gerekiyor. Bunun finansmanıyla ilgili de şu anda Maliye Bakanı'mızla görüşüyoruz. En son cuma günü görüştüm. Kanun değişikliğiyle kulüplerimizin stopaj olarak yatırdığı vergilerin bir hafta içerisinde kulüplere iadesini sağlamayı hedefliyoruz. Alt yapıya destek vermek için ne yapabiliriz ona çalışıyoruz. Almanya'da 3 kategori yapmışlar. Kategori 1'de 300 bin, kategori 2'de 600 ve kategori 3'de 900 bin euro kulüplere destek veriyorlarmış. Biz bunun altyapısını nereden sağlayabiliriz? Ne yapabiliriz? Onunla ilgili çalışacağız. Netice itibarıyla bu konuda kararlılığımız net. Daha sonra Almanya, Hollanda ve Belçika'yı, ondan sonraki haftalarda da İspanya, Portekiz ve İngiltere'deki en iyi takımların alt yapılarını ziyaret edeceğiz. Buna göre de bir Türk modeli yapmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.